¿Quién era y de qué murió el Kompa Yaso?

El mundo del espectáculo mexicano está de luto por el fallecimiento del comediante Kompa Yaso, quien llevaba varios meses luchando contra una enfermedad hospitalizado.

La mañana de este jueves 17 de octubre la familia del comediante informó del fallecimiento del artista y además pidió ayuda de la gente para poder solventar los gastos del funeral, por lo que pusieron a disposición de la gente un número de cuenta en un banco para pedir donaciones.

¿De qué murió el Kompa Yaso?

El Kompa Yaso murió debido a una enfermedad renal, desde hace varios meses, el comediante también estuvo hospitalizado y su familia haba revelado que el artista necesitaba un trasplante de riñón. Sin embargo, le habría dado un infarto cerebral en sus últimos momentos.

"Estamos esperando (el trasplante). Todavía no sé nada, mi hija está con él, pero ya me dijeron que le urge la hemodiálisis. Cuando no funcionan bien los riñones te ponen un catéter en el cuerpo, una para que salga la sangre, va filtrando la sangre, toma como 3 horas. En su caso era una vez por semana y ahorita le dijeron que dos, pero parece que ahorita urge”, señaló la hermana del comediante en una entrevista en febrero pasado para Gustavo Adolfo Infante.

Debido a su enfermedad, el artista aumentó la frecuencia de las hemodiálisis para poder mantener su calidad de vida, hasta que en los últimos días volvió al hospital y debido a la gravedad de su enfermedad estuvo en un coma inducido hasta su fallecimiento.

¿Quién era el Kompa Yaso?

El nombre real del Kompa Yaso era Eleazar del Valle, aunque se hizo famoso en la televisión regia, el comediante era originario del estado de Hidalgo y se sabe que estudió actuación en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Kompa Yaso Foto: Especial

Kompa Yaso estuvo en programas de televisión como Chisme No Like, en donde fue el suplente de Javier Seriani, cuando éste entró al programa de Survivor México y también participó en el reality Tengo Talento, Mucho Talento, a lado de la cantante Ana Bárbara.