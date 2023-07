¿Quién era y de qué murió Leandro, nieto de Robert De Niro, a los 19 años?

El nieto de Robert De Niro, Leandro De Niro, murió a los 19 años de edad, así se dio a conocer en las redes sociales, así como la causa del fallecimiento del joven actor.

La mamá de Leandro De Niro, Drena De Niro informó la muerte de su hijo a través de un emotivo mensaje en Instagram.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá. Fuiste tan amado y apreciado y desearía que el amor solo pudiera haberte salvado”, se lee en el mensaje de redes sociales.

Muere Leandro De Niro, nieto de Robert De Niro Foto: Instagram

¿De qué murió Leandro De Niro, nieto de Robert De Niro?

Drena De Niro informó en un desgarrador mensaje que su hijo Leandro murió a causa de la droga de fentanilo.

“A la persona que vendió a Leo, el fentanilo que nos lo quitó, espero que todos los días pienses en mí y en mi familia, nos mataste a todos”, escribió la actriz y productora en un breve mensaje en Instagram.

Drena De Niro anuncia que su hijo Leandro murió por la droga fentanilo Foto: Instagram

¿Quién era Leandro De Niro?

El joven que murió a los 19 años era actor, estaba siguiendo los pasos de su famoso abuelo y madre, y uno de los proyectos importantes en los que apareció fue la cinta “'A Star Is Born” en 2018, junto a Bradley Cooper y Lady Gaga, En la multi premiada película interpretó al hijo de George "Noodles" Stone de Dave Chappelle, que era el mejor amigo de 'Jackson Maine' interpretado por Bradley Cooper.