¿Quién era y de qué murió Lynne Marta, actriz de 'Footloose' y 'Starsky & Hutch'?

Lynne Marta, reconocida actriz que participó en películas como "Starsky & Hutch" y "Footloose", además en la en la serie de televisión "Love, American Style", murió a los 78 años de edad.

La noticia la dio a conocer su amigo Chris Saint-Hilaire a “The Hollywood Reporter”, detalló que que Lynne Marta murió el pasado jueves 11 de enero en su casa de Los Ángeles después de una dura batalla contra el cáncer.

RIP Lynne Marta ❤️ pic.twitter.com/9ISkEAg2QA — Rick Friel (@rickfriel) January 17, 2024

Lynne Marta nació en Somerville, Nueva Jersey, el 30 de octubre de 1945, y fue la menor de dos niñas. Lynne comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a una edad temprana, actuando en “The Lloyd Thaxton Show”, un espectáculo de baile para adolescentes.

La fama deja un legado de más de tres décadas en el mundo del entretenimiento, el cine y la tv: Tuvo papeles en “Los ángeles de Charlie”, “The Mod Squad”, “The Rookies” y “Starsky & Hutch”. Además, apareció regularmente en la serie “'Love, American Style'”.

Marta Lynne ganó popularidad por su interpretación de Lulu Warnicker, la tía del personaje de Kevin Bacon en “Footloose”. Colaboró con Clint Eastwood en “Joe Kidd.

RIP Lynne Marta 💐 pictured with David Soul ❤️ pic.twitter.com/8mo5DReX1g — Lucy 💐🌈🍸🤠🇺🇦🇬🇧 (@Kitten2402) January 17, 2024

Asimismo, la querida actriz participó en “Gidget” y poco después en el exitoso y duradero programa “The Monkees”. La gente afirma que Marta y la estrella de “Starsky & Hutch”, David Soul, tuvieron una "relación abierta" durante su matrimonio con Karen Carlson.

Otras de sus películas son “Red Sky at Morning”, “Help Me... I’m Possessed”, “Blood Beach”, “Three Men and a Little Lady” y “Time of Fear”. El último trabajo de Lynne Marta como actriz fue en un episodio de la serie “American Dreams”, en 2004.

Uno de los episodios más traumáticos en su vida ocurrió el 18 de julio de 1989, cuando fue testigo del asesinato de la actriz Rebecca Schaeffer, a quien el sujeto identificado como Robert John Bardo le disparara afuera de su casa. Testificó señalando que escuchó los balazos.