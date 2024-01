La causa de muerte de Sinéad O'Connor; revelan la verdad a cinco meses de su fallecimiento

Un informe de autopsia reveló la verdadera causa de muerte detrás del fallecimiento Sinéad O' Connor, la icónica cantante que perdió la vida a los 56 años de edad en su hogar en Londrés la mañana del 26 de julio y conmovió al mundo del entretenimiento. El comunicado público sobre su muerte sorprendió a la audiencia, puesto que nunca se esclareció el porqué de su fallecimiento y se pidió guardar respeto por parte de los amigos y la familia de la intérprete de "Nothing Compares to You".

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil” se anunció en aquel momento. Cabe destacar que la irlandesa dejó con vida a tres hijos.

Esto se dijo de la muerte de Sinéad O' Connor a mediados de 2023

Un año y medio antes de la muerte de la cantante, su hijo Shane se quitó la vida mientras se encontraba en un centro médico bajo supervisión por conducta suicida. Ante esto, la artista se encontraba duramente afectada por el hecho; incluso a través de sus redes sociales compartió que la pérdida de su hijo cambió su vida: "Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta. Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma” dijo al revelar la muerte de su hijo.

Por ello, el público relacionó la muerte del cantante con la de su hijo, pues se señaló que Sinéad se encontraba duramente afectada por la muerte de su pequeño de tan solo 17 años de edad. A su hijo,le dedicó un cover de Bob Marley, "Ride natty ride".

¿Cuál fue la causa de muerte de Sinéad O' Connor?

La artista falleció, de acuerdo con la oficina forense de Londrés, "por causas naturales", motivo por el cual la institución detendría su involucramiento con la muerte de O'Connor.

¿Quién era Sinéad O'Connor?

La cantante fue un referente para la música en inglés; con su primer álbum lanzado en 1987 llamó la atención del público por su voz poderosa y única, pero fue su sencillo "Mandika" el tema que la llevó a la fama y la convitió en una figura icónica para la música alternativa de los 80's.

La artista fue reconocida por su activismo y sus controvertidas posiciones en temas políticos y sociales, pues fue una defensora activa de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social. Un polémico comentario de la artista fue rasgar una fotografía del Papa Juan Pablo II durante su presentación en Saturday Night Live en 1992, al protestar contra los abusos de la Iglesia Católica a infantes; ahora, después de que se revelara la causa de su muerte, su muerte se volvió tendencia y también se recogió el momento en el que desafió a la élite, pues la lista de Epstein es un tema popular que ha dado de qué hablar recientemente.