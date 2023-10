¿Quién era y de qué murió Piper Laurie, actriz de la película original de Carrie?

La famosa actriz Piper Laurie, nominada al Oscar y conocida por participar en la película original de Carrie, falleció a los 91 años en su casa de Los Ángeles.

¿De qué murió Piper Laurie, actriz de Carrie?

El representante de la actriz Marion Rosenberg dijo a la agencia The Associated Press que Laurie murió por vejez, debido a su avanzada edad.

¿Quién fue Piper Laurie?

La actriz Piper Laurie debutó a los 17 años en “Louisa”, interpretando a la hija de Reagan, y luego apareció junto a Francis, la mula parlante, en “Francis Goes to the Races”. Hizo varias películas con Curtis, con quien alguna vez tuvo una relación de pareja, entre ellas “The Prince Who Was a Thief”, “No Room for the Groom”, “Son of Ali Baba” y “Johnny Dark”.

Llegó a Hollywood en 1949 como Rosetta Jacobs y rápidamente consiguió un contrato con Universal-International, un nuevo nombre que ella odiaba y una serie de papeles protagonistas con Ronald Reagan, Rock Hudson y Tony Curtis, entre otros.

Fue nominada a los premios Oscar por tres películas distintas: El drama “The Hustler”, en 1961; la versión cinematográfica del clásico de terror de Stephen King “Carrie”, en 1976; y el drama romántico “Children of a Lesser God,”, en 1986.

En la película de "Carrie" , interpretó a la madre obsesivamente religiosa de la protagonista.

También hizo varios papeles aclamados en televisión y teatro, incluso en “Twin Peaks” de David Lynch en la década de 1990 como la villana Catherine Martell.

Así se veía en la actualidad Piper Laurie, actriz de Carrie Foto:AP/Matt Sayles

Otras series en las que participó fueron: “Matlock”, “Murder, She Wrote” y “Frasier” e interpretó a la madre de George Clooney en “ER”.

Con información de AP