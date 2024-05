¿Quién era Maddy Baloy, la tiktoker que murió de cáncer a los 26 años?

El mundo de TikTok está devastado y de luto por la temprana muerte de Maddy Baloy, una querida creadora de contenido con millones de seguidores, quien sucumbió ante el mortal cáncer terminal.

La noticia devastadora la dio a conocer Louis Risher, el prometido de la difunta, quien en entrevista con la revista People narró cómo fueron los últimos días de la famosa.

"Madison murió en paz anoche, rodeada de amor… Ella es tan especial. Yo cumplí 27 años ayer, estaba agarrándole a ella la mano todo el día y eso era todo lo que yo necesitaba", añadió devastado.

Maddy Baloy se hizo famosa al compartir en sus redes cómo fue su lucha contra el cáncer. Desde el verano de 2022, Maddy comenzó a experimentar problemas estomacales severos, los cuales inicialmente atribuyó a un posible virus estomacal.

¿Quién era Maddy Baloy?

Lamentablemente se informó que en febrero del año pasado, su condición empeoró gravemente pues vomitó sangre y sufrió problemas sensoriales. Lamentablemente, el equipo médico que la atendía descubrió que se habían formado varios tumores cancerosos en intestino grueso.

El último TikTok que hizo Maddy fue en Japón y lo hizo en marzo, en este le mostró a sus fans fotos de los tumores en su interior. Dijo que estaba de vacaciones y que tenía mucho frío.

"Hola, mi nombre es Madison y tengo cáncer terminal en etapa cuatro y no me he bañado en un año", comentó.

"Pero estaré en Japón por un periodo de tiempo muy limitado. Estoy aquí en la Tierra por un tiempo muy limitado y no quiero tener miedo de bañarme. Así que ven a bañarte conmigo", abundó.

Como era de esperarse, la comunidad que logró amasar en redes sociales le dedicó emotivos mensajes de despedida y celebraron su vida y legado, y la dedicación para mostrar la evolución de su mortal enfermedad.