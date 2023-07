Naim Darrechi confirma aborto de Yeri Mua; asegura que la decisión lo entristeció

La relación entre la influencer mexicana Yeri Mua y el tiktoker español Naim Darrechi es una de las polémicas de la actualidad, a pesar de la corta de edad de ambos personajes. Recientemente, Darrechi reveló en una entrevista que la mexicana habría interrumpido su embarazo, hecho que lo entristeció.

Fue a través de una reciente entrevista que el joven de 21 años dijo que su expareja había estado indecisa entre interrumpir o no su embarazo, pero que al final decidió sí hacerlo. Ante esta situación, el tiktoker señaló que se entristeció, pues había controlado sus impulsos y su comportamiento violento por el bien del niño.

"Yo creo que por un hijo sí sería pasivo y me daría igual, me preocuparía nada más por él, por el niño, porque es un amor que no sé cómo explicarlo", dijo el tiktoker en entrevista.

Hace no mucho, Naim Darrechi fue detenido en la Ciudad de México después de agredir a unos reporteros en el aeropuerto de la capital.

DGC