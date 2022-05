Natalia Téllez revela que su papá la cachó haciendo el "sin respeto" con su novio

Natalia Téllez está dando mucho de qué hablar, pues la famosa reveló en “Netas Divinas” el bochornoso momento en el que su papá la cachó teniendo relaciones sexuales con su novio.

Natalia comenzó narró que los hechos ocurrieron cuando estaba con su primer novio, a quien le hablaba cuando estaba sola en su casa.

"Cuando tuve mi primer novio. Se iba mi papá a dar clases de artesanía y mi hermana iba a dar clases de inglés, yo le llamaba al novio músico y le decía: 'Vente, caile", narró.

La famosa agregó que se daba encerrones con su novio en el cuarto de su papá; no obstante, se le acabó la fiesta un día que su progenitor regresó por algo a su casa.

“Abre la puerta y dice: ¡Natalia! Empezó a caminar de reversa. Mi pobre padre no se enojó… no me dejaba de ver, pero caminaba de reversa”, narró.

No obstante, su entonces novio salió tras su padre: “este cuate persiguió a mi papá. Yo por supuesto que estaba desnuda, entonces Guillermo Téllez en reversa, este brother en pelotas. Entonces cuando estuvieron juntos, estuvo muy lindo porque el wey le dijo: 'Yo sé que viste algo un poco impresionante, pero nosotros nos amamos", finalizó Natalia Téllez.