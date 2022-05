Lyn May se enoja porque la comparan con Karol G: "Está gorda ella y parece tamal"

Lyn May se lanzó contra Karol G, luego de que la compararan con la cantante de reguetón por llevar el pelo color azul como la famosa “Bichota”.

La vedette tuvo una presentación en Los Ángeles para lanzar su nueva canción llamada “Claro que yes” y Lyn May llegó al evento con una despampanante cabellera color azul.

Lyn May fue cuestionada por una reportera que le dijo que traía un look como el de Karol G, pero la vedette se enojó y pidió que no la compararan “con esa vieja”.

“No me compares con esa vieja, es gorda ella, yo estoy muy bien. Tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, es muy pareja, parece tamal”, señaló Lyn May molesta.

Lyn May insiste en que Anitta y Karol G le copiaron

Lyn May insistió, como en otras entrevistas, que las famosas de ahora le copian y señaló que todo lo que ellas han hecho, ella ya lo hizo primero.

“Pobrecitas no saben, me han copiado todo y como no piensan pues agarran los videos y copian. Enseñar las nalg… es muy fácil, qué moda es esa”, comentó la vedette.