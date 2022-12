Natanael Cano aparece con sonda cantando corridos, tras accidente en moto (VIDEO)

El cantante Natanel Cano reapareció con una sonda y cantando corridos tumbados en su casa, luego de que abandonó el hospital tras haber sufrido un fuerte accidente en moto.

A través de su cuenta de Instagram, Natanael Cano publicó un video en el que está sentado en un sillón con una sonda en el brazo, mientras que detrás de él se encuentran tres músicos.

Parece que el accidente ayudó a Natanael Cano a inspirarse para componer nueva música, ya que el artista interpretó una nueva canción mientras leía la letra de su celular.

"Ya nadie lo habla, pero al final, se asocia la plebada y terminamos en la casa tumbada. Bendiciones. Mejorando por acá, sintiéndome mejor, gracias a Dios. Cuando me aburro me pongo a escribir”, fue el mensaje con el que Natanael Cano acompañó la publicación del video.

¿Qué le pasó a Natanel Cano?

Natanael Cano tuvo un accidente cuando estaba practicando motocross en Sonora, cosa que lo tiene bajoneado.

“Tuvimos un pequeño accidente en la pista de sonora aquí en Motocross; nos tocó pasar por esto, viejones. No pasa nada, aquí andamos echándole ganas”, dijo Natanael Cano.

“Ahí no más pa que quede claro que si no entrenas, si no traes condición, si traes borracheras, no llegas con las mismas habilidades a esa pista. Cuídense mucho, yo ando tirando hueva; gracias a Dios no pasó a mayores”, finalizó Nata Cano.