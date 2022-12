Natanael Cano sufre accidente en moto; así se cayó (VIDEO)

Natanael Cano preocupó a sus fans al revelar que se encontraba hospitalizado, luego de haber sufrido un accidente de moto.

Fue a través de su Instagram que Natanael Cano subió un video en el que está en recuperándose en la cama del hospital y dio detalles de lo ocurrido.

El cantante de corridos tumbados contó que se accidentó cuando estaba practicando motocross en Sonora, cosa que lo tiene bajoneado.

“Tuvimos un pequeño accidente en la pista de sonora aquí en Motocross; nos tocó pasar por esto, viejones. No pasa nada, aquí andamos echándole ganas”, dijo Natanael Cano.

Momento en el que "Nata" de cae de la moto pic.twitter.com/bFu4kCuZqz — Lo + viral (@VideosVirales69) December 2, 2022

Tras ello, el famoso le pidió a sus fans no ser como él y entrenar si es que piensan practicar un deporte riesgoso:

“Ahí no más pa que quede claro que si no entrenas, si no traes condición, si traes borracheras, no llegas con las mismas habilidades a esa pista. Cuídense mucho, yo ando tirando hueva; gracias a Dios no pasó a mayores”, finalizó Nata Cano.