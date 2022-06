Natanael Cano le pide a fans que no lo molesten con fotos en la calle: "Me quitan el tiempo"

Tal parece ser que Natanael Cano no es tan humilde como todos piensan, pues el cantante de corridos tumbados le pidió a sus fans que si se lo encuentran en la calle no le hagan perder el tiempo pidiéndole fotos.

Fue a través de sus historias de Instagram que Natanael Cano hizo la impactante revelación que está dando mucho de qué hablar entre sus fans.

Y es que el cantante es conocido por sus polémicas opiniones, y recientemente le rogó a los Billboard que le dieran un premio, pues dijo que no le hacían caso.

Ahora, “Nata” señaló que si sus fans se lo encuentra en algún lado, que se abstengan de pedirle que se tome fotos con él.

"Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto 'que no las doy' no por mamón”, inició en su mensaje.

“Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. HAHAHA no funciona así bebes, perdón", sentenció.