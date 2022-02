Natanael Cano enfurece en pleno concierto y le hace grosería a la Banda MS (VIDEO)

El cantante Natanael Cano estuvo en medio de la polémica, tras su reciente presentación en Las Vegas con motivo del Día Nacional de la Banda.

En el evento Natanael Cano era uno de los artistas invitados y por lo tanto compartió escenario junto a otras bandas del regional mexicano como Banda MS, Grupo Firme, La Arrolladora Banda El Limón, Carín León, La Adictiva, entre otros.

¿Qué pasó con Natanael Cano y la Banda MS?

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se puede ver a Natanael Cano cantar en el escenario, sin embargo, de repente comenzaron a aparecer en la pantalla imágenes de la Banda MS, mientras los músico comenzaron a tomar su lugar en la tarima.

Al parecer esto molestó a Natanael Cano, mientras que en el público enloqueció al ver a la agrupación en el escenario y en un video se escucha que le dicen “Fuera” a Natanael Cano.

El intérprete de “Amor tumbado” salió del escenario muy molesto, tiró el micrófono y les hizo una grosería con la mano a los de la Banda MS.

Natanael Cano se disculpa con Banda MS

Posteriormente Natanael Cano usó sus redes sociales para hablar del incidente y aseguró que nadie del público lo abucheó, sino que se molestó porque le bajaron a sus músicos del escenario sin avisarle.

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean”, dijo.

