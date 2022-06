Natanael Cano se justifica y dice que no da fotos porque sus fans creen que es "un objeto"

Tal parece ser que mucha gente se ofendió luego de que Natanael Cano señaló que no le daba fotos a los fans si se lo encontraban en la calle, pues el famoso salió a justificar sus palabras y defenderse de los ataques.

Natanael Cano hizo un video en el que dijo que le daba tristeza que la gente reaccionara negativamente a sus palabras, pues dijo que los fans le “quitan el poquito tiempo que tiene”.

Por ello aseguró que en ocasiones los fans los hostigan y que lo tratan como si fuera un objeto;

“Estaba triste porque dicen que yo no quiero a mis fanáticos… ¿perdón? Una cosa es que a veces se pasen de lanza y otra es que crean que uno es un objeto”, dijo.

“Hay veces que me piden fotos, me tomo una foto y se van. Digo yo, ‘Guau, ¡soy un objeto!’ Un objeto es eso, un carro, ¡tómense fotos con mis carros! Pero a veces ni me preguntan cómo estoy, cómo me siento”, abundó.

Tras ello, Natanel Cano dijo que si tiene algunos fans que primero lo elogian y después le piden fotos:

“A veces sí me dicen, ‘¡Ah, te admiro! Haces música bien chin***’ Entonces yo digo, ‘¡Fierro! ¡Arre!’ Pero otros que no, nada más vienen y me usan como objeto”, apuntó.