Natanael Cano dice que es humilde, pero le "gusta demostrar lo contrario"

Natanael Cano no deja de sumirse en polémicas, pues afirmó que, aunque le encanta presumir sus lujos, excesos y demás cosas de niño rico, es cien por ciento humilde.

Así lo dijo en entrevista con Pepe Garza, quien le preguntó sobre sus excesos y los escándalos que suele generar en redes.

"Yo soy de esas personas que no me vas a entender nunca a través de tu celular… Siempre he sido humilde, pero me gusta demostrar lo contrario", aseguró Natanael Cano, quien hace poco gastó 600 mil pesos en tenis.

"Es que a veces estoy muy tranquilo, duro un tiempo tranquilo, pero no puedo estar así siempre, entonces es una vez al año y me aguantan", agregó.

"Antes mi mentalidad era: 'yo quiero ser el mejor, el mejor', ¿me entiendes? Porque iba empezando, me quería comer el mundo y a todos, y así 'yo soy el más ver**', y ahorita ya estoy así de que 'ya no puedo con esto'", añadió el Natita.

"La máxima elegancia, uno es de Francia, así no más, y en el estudio fiesta, morritas, entonces no nos dábamos cuenta de que de repente había 20 canciones, y ahorita yo te digo como quisiera tener 20 canciones sin darme cuenta", finalizó Natanael Cano.