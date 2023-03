Natanael Cano se deshace en halagos para Ángela Aguilar: "Bella, hermosa" (VIDEO)

Natanael Cano ya dejó atrás el pleito que tuvo hace unos años con Pepe Aguilar y ahora quiere redimirse lanzando halagos a Ángela Aguilar.

El cantante de corridos tumbados ofreció una conferencia de prensa por su próximo concierto que va a dar en el Auditorio Nacional.

En la conversación con los medios de comunicación recordó el pleito que tuvo con Pepe Aguilar, pero antes de hablar sobre eso pidió a la gente que apoyen a aristas del regional mexicano como es el caso de él y Ángela Aguilar.

“Que apoyen, que apoyen el talento mexicano, que apoyen a Ángela que es talentosísima, bella, hermosa”, dijo Natanael Cano.

Asimismo, el cantante señaló que está arrepentido del pleito que tuvo con Pepe Aguilar, pues señaló que fue producto de su inmadurez, ya que ocurrió cuando él tenía entre 18 y 19 años de edad y actualmente tiene una perspectiva diferente con casi 22 años.

Creo que he aprendido bastante y me sirvió de algo, quedó en el pasado y mis bendiciones y lo mejor para ellos y su familia y ojalá que sigan rompiéndola Natanael Cano

Natanael Cano está sentido con Maluma

En la conferencia Natanael Cano también contó que estuvo sentido con Maluma porque tenían una canción grabada y pensó que él se convertiría en el primer artista de regional mexicano con el que el colombiano hiciera una colaboración, pero al final el intérprete de “4 babys” lanzó un tema con Grupo Firme.

“En ese proceso sacó una canción con Grupo Firme y en ese momento me molestó, yo quería ser el primero que grabara con Maluma, pero no me tomó en cuenta. Me sentí”, dijo Natanael Cano.