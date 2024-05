Nelly Furtado y Christina Aguilera llenan de nostalgia pop el Tecate Emblema

Las emociones y la nostalgia de la música pop de los años 2000 se hicieron presentes en el último día del Festival Tecate Emblema, con las presentaciones de artistas iconos de aquella década, Nelly Furtado y Christina Aguilera, quienes abarrotaron el sábado el Autódromo Hermanos Rodríguez con 72 mil asistentes.

Desde antes del inicio de su show, Nelly Furtado, una de las estrellas más esperadas del encuentro, ya había mostrado su emoción en las redes sociales sobre su llegada a nuestro país, compartiendo un video en el que disfrutaba de la presentación de Anitta.

Con una energía vibrante, la intérprete canadiense inició su espectáculo con una mezcla de sus temas más populares, como “Say it Right” y “Maneater”.

La cantante posó con la bandera de México. Foto: Carlos Mora, La Razón

Su impresionante outfit rojo brillante atraía las miradas y con un “Gracias por su paciencia con mi español”, a manera de disculpas, se ganó el aplauso de los presentes que tuvieron que esperar 15 años para verla en México.

“Mil besos, mil veces”, decía a la vez que entonaba “I’m Like a Bird” y luego, como un regalo al público hispanohablante, sonó “Fotografía”, canción en la que colaboró con el colombiano Juanes, así como “Corazón”, una de las más recientes de su repertorio.

Al tiempo que el público coreaba su nombre y le lanzaba gritos de “Reina”, Nelly Furtado demostró por qué es una de las vocalistas más versátiles y sus éxitos no pasan de moda, entonando “Give it to Me” y la esperada “Promiscuous”. Con “Say it Right remix”, la cantante cerró con broche de oro uno de los shows más aplaudidos de la jornada.

Más tarde, Christina Aguilera subió al mismo escenario y con su estridente e inconfundible voz inmediatamente consiguió las ovaciones de seguidores que ya esperaban ansiosos su aparición.

Anitta dio hasta una clase de baile para mover las caderas. Foto: Carlos Mora, La Razón

Acompañada de sus bailarines, que por momentos tomaban la batuta, la vocalista también optó por el color rojo en su atuendo en forma de velo, botas de piel, guantes largos y otros accesorios que intercalaba mientras satisfacía a los presentes con “Genie in a Bottle”, “Feel This Moment” y “Lady Marmalade”, tema que acompañó con sensuales y provocadoras imágenes de fondo.

La cantante estadounidense no dejó pasar la oportunidad de mandar besos al público e incluso de recoger los famosos “Simi” que le aventaron al escenario.

Tampoco desaprovechó la ocasión para cantar en español, temas como “Falsas esperanzas” y “Pero me acuerdo de ti”, que le hicieron rememorar “cuando era ‘Baby Cristinita’”, algo que los fanáticos le reconocieron aplaudiendo.

El poder de la música latinoamericana tuvo también su aporte en el Tecate Emblema con la presencia de la brasileña Anitta y su candente movimiento de caderas que catapultaron los fuertes gritos de sus fans, más aún cuando soltó un “yo estoy enamorada de todos ustedes” usando un jersey de la selección mexicana a modo de crop top y mostrando sus mejores pasos de baile con sus éxitos “Envolver” y “Bellakeo”.

Por su parte, la intérprete argentina Nicki Nicole también ofreció un concierto memorable, además de sorprender con Grupo Frontera y Aitana como invitados especiales, también subió al escenario a una de sus fans para bailar una cumbia con ella y bajó también de la tarima para saludar a aquellos que se encontraban en primera fila.

En tanto, en un desbordado escenario Shein, la agrupación argentina Miranda! demostró su alto poder de convocatoria y apeló a sus temas iconos para hacer retumbar el único recinto techado del Tecate Emblema.

“Perfecta” fue uno de los éxitos más coreados por sus fanáticos y con “Enamorada” los asistentes estuvieron al borde de quedarse sin cuerdas vocales, algo que no sucedió sólo porque “Don”, conocida como la “guitarra de Lolo” continuaron cantando a todo pulmón. Fue el tema de un cierre acompañado de confeti y fuegos artificiales.

El final de la intensa y memorable jornada lo dio Calvin Harris. Ante un rebosante escenario Tecate, círculos flotantes, formas psicodélicas y figuras electrizantes que se encontraban y se unían en una sola, el público se fusionó en una sola voz cuando sonaban los éxitos más aclamados del DJ británico, como “We Found love”, “One Kiss” o “Summer”, por mencionar algunos.