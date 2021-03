Netflix afianza poderío rumbo al Oscar en año sin cines

En un año en el que por la pandemia de Covid-19 cerraron los cines del mundo, Netflix continúa consolidando su reinado en los Premios Oscar, donde este 2021 aspira a 35 galardones, 11 nominaciones más que el año pasado.

Con ello, impone un nuevo récord pues es la plataforma que más postulaciones ha logrado en esta edición de los reconocimientos que entrega la Academia de Hollywood, pues Amazon alcanzó 12.

Netflix ha tenido un crecimiento en los Premios Oscar, ya que en 2018 tenía ocho postulaciones y para 2019 alcanzó 14, de las cuales Roma obtuvo 10. Comenzó a marcar un hito: para que el filme de Alfonso Cuarón pudiera competir cumplió el requisito de exhibirlo en salas de Los Ángeles y Nueva York durante siete días consecutivos y en algunos cines independientes de otros países, incluido México, pero el estreno mundial fue en su plataforma.

Por este motivo se generó un amplio debate en el que Steven Spielberg señaló que cintas como Roma, la cual obtuvo tres estatuillas, entre ellas la de Mejor Película, debían ser premiadas en los Emmy, no en los Oscar, por lo que proponía cambiar las reglas para impedir que plataformas de streaming participaran en los cotizados galardones. Una postura que respaldó Christopher Nolan.

Gráfico

“Cada vez más cineastas permitirán que las empresas de video bajo demanda financien sus películas, con la promesa de una pequeña ventana cinematográfica durante una semana para que puedan optar a los Oscar o a otros premios. Sin embargo, una vez que se comprometen con un formato de televisión, son películas de TV”, fue la postura de Spielberg en ITV News. En 2019, Netflix repitió la fórmula con El irlandés, de Martin Scorsese, pero en aquella ocasión fue superada por Parásitos en Mejor Película.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus cambió las reglas del juego, pues en esta edición la Academia de Hollywood aceptó que compitieran películas que se estrenaron directamente en plataformas digitales y sin pasar por los cines. La única condición fue que tuvieran planeado un lanzamiento en salas.

Este 2021, las grandes apuestas de Netflix son Mank, de David Fincher, con 10 postulaciones; El juicio de los 7 de Chicago, con seis y La madre del blues, con cinco.

Mank, que es una de las favoritas y al igual que El juicio de los 7 de Chicago, compite en las categorías Mejor Película y Mejor Dirección, al lado de filmes como Nomadland.

En Mank, David Fincher, basándose en un texto que dejó inconcluso su padre del proceso de escritura del guion de El ciudadano Kane, pone su particular estilo y entrega un homenaje al Hollywood clásico.

Gráfico

Una ceremonia diferente

Debido a la contingencia sanitaria derivada del coronavirus, la edición número 93 de los Premios Oscar, que generalmente tenía lugar el mes de febrero, se pospusieron para el próximo 25 de abril.

En esta ocasión la ceremonia será presencial, pero en diferentes escenarios de las ciudades de Los Ángeles y Nueva York, entre ellos el Dolby Theatre.

Aunque la cinta mexicana Ya no estoy aquí aspiraba a una nominación no la obtuvo, pero Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés representarán al país en la categoría Mejor Sonido por la película Sound of Metal.