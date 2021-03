Esposa de Sax, de Maldita Vecindad, acusa negligencia médica en la muerte del músico

Jessica Franco Landero, esposa de Sax, integrante de Maldita Vecindad, acusó que el músico murió a causa de una negligencia médica, pues presuntamente no le habrían administrado medicamentos que requería.

“Fue una negligencia total, le quitaron todo su medicamento, e incluso yo se los di en mano, lleve un expediente de su tratamiento de columna, sus antibióticos, sus hemodiálisis, que eran dos sesiones por semana”, aseguró Jessica Franco Landero.

Sax, integrante de Maldita Vecindad, falleció el domingo 14 de marzo tras una semana de estar hospitalizado a causa del COVID-19 que padecía.

Su esposa detalló que Sax, quien había lanzado el sencillo “Otros nosotros”, tenía una infección que le destrozó las vértebras. “Esa infección tan grande le llegó a provocar problemas en el hígado, pero nunca nos rendimos, él no era candidato para operación”, explicó.

Franco Landero señaló que aunque al inicio Sax presentó una baja en su nivel de saturación de oxígeno ya empezaba a “saturar en 90-94. No era como para eso, desgraciadamente al ingresarlo nos piden un resumen médico, llego con papeles de todo su tratamiento, que no le podían quitar, en el Sector Salud todos los medicamentos con los que los manejábamos eran de alta especialidad”, contó.

“Ahí todo su tratamiento se lo quitaron, de hecho ni siquiera se intubó porque siempre estuvo manteniéndose en 90-92”, añadió la viuda del músico.

Franco Landero indicó que en el hospital donde fue atendido Sax, fundador de Maldita Vecindad, le informaron que por su daño renal no le iban a suministrar sus medicinas.

“Metí escritos, no me lo quisieron firmar ni el Director ni el subdirector, yo dije ‘quiero que el médico que lo está valorando que me dé por escrito por qué la negación’”, destacó la exmanager del artista, quien lo internó en la Clínica 62 del seguro social del IMSS. Ahí le informaron que la causa de muerte de Max fue por un “paro respiratorio”.

AG