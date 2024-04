Netflix estrena un intenso thriller sobre el escándalo de Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés

Netflix lanzó el nuevo título, La Gran Exclusiva, la cual está basada en las memorias de la periodista Sam McAlister, la cual está centrada en el escándalo del príncipe Andrés de Inglaterra después de su relación con el financiero Jeffrey Epstein. El drama, dirigido por Phillip Martin, ofrece una perspectiva interna del emblemático reportaje de la BBC que marginó al duque de York.

La película aborda el proceso detrás de la histórica entrevista y presenta una reflexión profunda sobre la interacción entre la prensa y la realeza en tiempos de crísis. El thriller está basado en el libro Scoop: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interview de Sam McAlister, donde se adentra a cómo y porqué surgió la entrevista que llevaría a la caísa del príncipe.

Tráiler de 'La Gran Exclusiva'

¿Dónde ver 'La Gran Exclusiva?

La cinta ya está disponible en Netflix.

"Me quedé en su casa porque era conveniente”, una de las frases del príncipe recogidas tanto en la entrevista real como en la interpretación fílmica, encapsula la desconcertante relación que mantenía incluso después de que Epstein fuera procesado por pedofilia y tráfico de menores.

La producción se instala en un contexto en el cual el arresto y posterior suicidio de Jeffrey Epstein en 2019 marcó un antes y un después en la cobertura mediática de figuras públicas asociadas al magnate. La gran exclusiva no solo examina la intersección de la justicia y el periodismo sino que también señala la compleja relación de dependencia y conflicto entre los medios de comunicación y la monarquía británica.

Elenco de 'La Gran Exclusiva'