Nicole Kidman le 'hizo el feo' a Salma Hayek y no estamos soportando | VIDEO

Es que un evento de moda, una pasarela, Balenciaga, París, Salma Hayek y Nicole Kidman, no pueden ser elementos que no compongan un buen chisme o, como ahora mismo está sucediendo, una buena polémica.

La Fashion Week de París fue escenario de la polémica que protagonizaron ambas actrices, la cual no pasó desapercibida por las cámaras que ahora han viralizado imágenes y videos que captaron un incidente entre Kidman y Hayek.

Tanto en TikTok como en reels de Instagram y en imágenes que se difundieron en prácticamente todas las redes sociales, se nota cómo Nicole Kidman se incomodó con una acción de Salma Hayek y los fans mexicanos no estamos soportando el desaire.

¿Qué le hizo Nicole Kidman a Salma Hayek?

Como te contamos, Nicole Kidman y Salma Hayek se encontraban en la Fashion Week de París, cuando Salma, después de saludar a Nicole, la toma para organizar una foto grupal, sin embargo, parece que la actriz australiana no estaba de muy buen humor y empujó el brazo de la mexicana, quien se ve hasta sorprendida con su reacción.

Nicole le da la espalda, mientras que Salma voltea hacia las cámaras como preguntándose qué le habría incomodado a Kidman. La exesposa de Tom Cruise vuelve a mirar a Salma y parece decirle algo que tampoco termina de gustarle a la mexicana y resignada, continúa con la organización de su fotografía mientras que Nicole Kidman sigue su camino.

Las redes explican desaire de Nicole Kidman

Luego de estas actitudes, en redes sociales se hicieron comentarios respecto al comportamiento de Nicole Kidman contra la mexicana, quien dicho sea de paso estaba acompañada de su esposo Francois-Henri Pinault.

"Como que le hizo feo a mi poderosísima Salma, dejando de lado que es Salma Hayek, es la esposa de Pinault, dueño de media industria de la moda"; "¡México contra Nicole Kidman, nadie toca así a mi Salma"; "Yo leo los labios y Salma dice 'pues que se vaya', porque Nicole no quería tomarse fotos, y Nicole le dice 'a mí no me dices que me vaya' y mueve su dedo diciendo 'no' y ya se va"; "Salma agarra a Nicole para que se tomara una foto y Nicole se rehúsa y le dice: 'no me des órdenes, ok?' y se va, se ve la incomodidad en la cara de Salma y el esposo ríe para disimular", fueron algunas de las interpretaciones a este incómodo momento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.