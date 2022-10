Nightwish estremece en el Domo de Cobre

El Palacio de los Deportes resonó con la poderosa energía épica del metal finlandés, cortesía de la legendaria banda Nightwish y sus teloneros Beast in Black, la cual es una de las agrupaciones en ascenso del género pesado.

La noche del sábado empezó con fuerza y una vibra futurista, pues Beast in Black abrió su acto con la poderosa “Blade Runner”, canción inspirada en la película de Ridley Scott, y una de las mejores opciones para debutar en el país, fue su primer show en México.

A esa canción le siguieron temas explosivos como “From Hell With Love”, “Beast in Black” y “Born Again”; tras ésta última, Janis Papadopoulos, el vocalista, celebró que por fin la banda pudo tocar en nuestro país.

“Esta noche están escribiendo historia, porque es la primera vez que estamos en su país y es inimaginable, porque ustedes son increíbles”, pronunció antes de entonar “Cry Out for a Hero”, éxito inspirado en el manga El puño de la estrella del norte.

Tras un breve periodo de oscuridad salió al escenario Nightwish, actualmente liderada por Floor Jansen, cuya voz de soprano hizo estremecer a un Domo de Cobre completamente lleno y que estuvo a la vanguardia de los instrumentos de Emppu Vuorinen, Tuomas Holopainen, Kai Hahto, Troy Donockley y Jukka Koskinen.

El concierto de Nightwish arrancó estruendoso con “Noise”. “Tendremos una fiesta esta noche, ¿se unirán a nosotros?”, gritó Floor extasiando a sus fans, para enseguida entonar “Planet Hell”, durante la cual se mostraron visuales de lugares emblemáticos de la CDMX como el Palacio de Bellas Artes y el Ángel de la Independencia en llamas.

“México, estamos de vuelta de la banca, la pandemia nos tuvo en casa, pero ¡regresamos al mundo!”, dijo Floor eufórica antes de cantar “Tribal” y “Élan”. “¿Les gustan las historias? esto es ‘Storytime’, gritó antes de vocalizar dicha canción.

El Palacio de los Deportes retumbaba con los fans extasiados que no dejaban de corear “Olé, olé, olééééé… Nightwish, Nightwish”, porra que fue precedida por éxitos como “She is y Sin”, “Sleeping Sun”, “7 Days to the Wolves” y “Dark Chest of Wonders”.

Después, Jansen hizo que los metaleros se empoderaran con “I Want My Tears Back”, canción para combatir la depresión, emoción que se transformó en anhelo al amor con “Ever Dream”.

“Son los mexicanos más hermosos que hemos visto”, dijo Floor antes de lanzar un reto que encendió los ánimos: “Hemos estado en Argentina, Brasil, Chile… y dijeron que México no puede cantar; con este tema tienen que demostrar si vencen a Argentina”.

La canción en cuestión fue “Nemo” y tras el desempeño de los mexicanos, la artista reconoció que sí cantan mejor que los sudamericanos.

La alegría duró poco, pues Floor le pidió que sacaran las luces de su celular y que le dedicaran a un ser querido, vivo o muerto, la emotiva “How’s The Heart” hizo llorar a muchos.

Nightwish cerró la noche agradeciendo a los fans por haberles demostrado su amor: “All that I have to say is: gracias”, dijo Floor antes de interpretar “The Greatest Show on Earth”.