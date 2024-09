Niurka confiesa que ya vive con su novio al mes de relación para ahorrar la renta

Niurka anunció hace exactamente un mes que tenía un nuevo novio, un bailarín llamado Bruno Espino, que es 16 años menor que ella. Y tal parece ser que la cubana vive el amor al límite y con harta prisa, pues reveló que ya vive con su pareja, para darle rienda suelta al romance y también ahorrarse la renta.

Cabe recordar que el novio de Niurka es un bailarín de 40 años, que dentro del gremio de los strippers es conocido como "El Príncipe". En su Instagram tiene más de 20 mil seguidores en Instagram.

El amor y pasión que Niurka siente por su novio bailarín es tan grande que la cubana lo presume a cada rato en sus redes con imágenes y videos muy subidos de tono, por los cuales los fans ya se han quejado con su ídola e incluso le han pedido que a esos posts les ponga una advertencia de contenido sensible.

Y es que justamente el último video que la famosa compartió con su galán es tan extremo e impactante, y eso que sólo se dan un beso, que la gente le comentó cosas como “qué asco señora, me agarró comiendo… qué necesidad”, “no es de ahuevo subir cosas, mamá niu”, "Qué vergüenza para tus hijos" y “cómo desveo esto?”.

Ahora, Niurka ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que reveló que ya vive con su novio, para así pasar más tiempo juntos y que él se pueda ahorrar la renta y use ese dinero en sus dos hijas que tiene él.

“Ese dinero que él se gasta en su renta, se la puede dar a sus hijas. Tiene dos niñas hermosas. Una chiquitita y una más grandecita, dijo Niurka.

Finalmente, Bruno Espino le dijo al periodista de chismes que el conoce el lado no polémico de Niurka: “Tú la conoces de la forma en la que me acabas de decir. Yo no la conozco de esa forma. Antes no sabía nada. No era fanático. Sé con quién estoy, con qué Niurka estoy: con la que está conmigo, con la que me cuida, me ama, me protege, me atiende, y no por obligación. Todo el mundo me dice ‘cuidado’, pero no tengo de qué cuidarme”.