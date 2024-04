Noche de punk rock y reencuentro con Blink 182

Fans Blink-182 tuvieron que esperar con paciencia el reecuentro con la banda después de algunas la postergación de conciertos, por eso nada, incluso la voz afectada del vocalista Mark Hoppus, impidió que brindara un noche llena de punk rock que remontara a los inicios del año 2000 e hiciera sentir a los asistentes de nuevo en esas épocas para bailar, cantar y gritar como nunca en el Palacio de los Deportes.

Mark Hoppus, Tom Delonge y Travis Barker hicieron una entrada épica y acto seguido la música comenzó con “Anthem Part Two” del disco Take Off Your Pants and Jacket, con llamaradas de fuego. El rock punk estridente llegó con “The Rock Show” y subió de intensidad con “Family Reunion”. Luego sonó “Feeling This” y fue muy coreada.

La agrupación, ayer, en el Domo de Cobre. Foto: Liliana Estrada/OCESA

La agrupación alertó que Mark tenía la voz dañada y él se disculpó, agregando que no iba a perderse el show. “Quiero que canten las partes de Mark”, pidió Tom, para darle paso a “Up All Night” y luego a “MORE THAN YOU KNOW”, el primer tema que sonó de One More Time..., su más reciente álbum.

Los tracks nuevos siguieron con “EDGING” y “DANCE WITH ME”, antes de la cual Tom mostró nuevamente lo feliz que estaba por su reencuentro con los fans mexicanos. Durante la canción, en las pantallas detrás y a los lados del escenario aparecieron algunos de los asistentes muy contentos, y después Travis presumió su habilidad tocando la batería con un breve solo. Ovnis en las pantallas y luces láser color verde fueron el complemento para “Aliens Exist”.

La agrupación, ayer, en el Domo de Cobre. Foto: Liliana Estrada/OCESA

“Happy Holidays, You Bastard” sacó una vez más el lado más ruidoso de la banda y la misma línea continuó con “FUCK FACE”, para luego pasar al momento Emo con la triste “Stay Together for the Kids” y luego se escuchó “Down”.

“Hola, ustedes son personas hermosas y estamos muy felices de estar aquí con ustedes”, dijo Mark antes de que comenzara la emblemática “I Miss You”.

La agrupación, ayer, en el Domo de Cobre. Foto: Liliana Estrada/OCESA

Otro de los momentos mágicos de la noche llegó con “Always”, terminando saludó Travis por primera vez y tocaron “What’s My Age Again?”. Con un “hey ho let’s go”, digno de The Ramones, “First Date” sonó en un completo ambiente de fiesta con un conejo animado pasándola bien en la playa en la pantalla gigante detrás del escenario. La celebración se elevó con “All the Small Things”, sencillo que catapultó a la banda a la fama a nivel mundial a finales de los años 90.

Con “ONE MORE TIME” fue muy significativo ya que su letra habla del reencontrarse con los amigos y extrañarlos. “Muchas gracias, nos vemos mañana en la noche”, fue la despedida en esta velada que valió toda la espera.