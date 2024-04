La nostalgia de las boy bands en Amor y matemáticas

La directora Claudia Sainte-Luce comparte a La Razón que en todo momento se cuestiona si se encuentra en el lugar correcto, algo que se preguntan los personajes de su más reciente filme Amor y matemáticas, donde Billy, un fracasado ex boy band harto de la rutina —estar en casa y cuidar a su hijo— rememora sus viejas glorias a raíz de la relación que va forjando con Mónica, una fanática de la agrupación, que vive en el hastío siendo ama de casa.

“Todos siempre nos preguntamos si estamos en el lugar. Todo el tiempo, cada día, momento a momento me cuestiono si debo seguir haciendo esto, porque es muy pesado que te cierren tantas puertas en la cara, tener tantos no. Siempre me la paso cuestionando si estoy en el lugar correcto, lo único que me da certeza es cuando escribo y cuando lo hago me siento bien”, expresó la realizadora.

En la historia, Billy (Roberto Quijano) se encuentra estancado, pues su vida se resume en cuidar a su hijo y al perro de su esposa; Mónica (Diana Bovio), quien llegará a mover su realidad actual, se encarga de su hija y está en un matrimonio en el que se denota que no es feliz.

“Uno detona al otro para analizar en el pasado si hizo lo que quiso, si está parado donde le gustaría estar. Billy para Moni también es ver sus sueños de joven y si está parada donde le gustaría estar, con ese marido, siendo mamá de esa manera… Es darse cuenta que los planes no eran como esperaban, a veces casarte, tener hijos o tener una propiedad nunca resulta como te dijeron que era, no es el lugar feliz, el lugar feliz resulta ser otro, más simple, más sencillo”, explicó la directora del filme que llega hoy a los cines del país.