Las nuevas políticas de cancelación y reembolso de Ticketmaster en boletos para festivales, ¿de qué trata?

Ticketmaster ya no hará reembolsos si el artista al que vas a ver a un festival no asiste. Como sabemos, la boletera es una de las más importantes en México, a pesar de que en muchas ocasiones, esta organización es duramente criticada por la manera en la cual maneja algunas de las situaciones con sus clientes.

Es así que año con año, recibe fuertes críticas por situaciones que suceden con sus conciertos y festivales. De hecho, últimamente han habido fuertes quejas después de que la organización cancele artistas poco antes de que sea momento para ellos de subir a escenarios de importantes festivales, como lo sería el Corona Capital o el Tecate Pa'l Norte.

Es así que cuando se llegaban a cancelar artistas, había posibilidad para aquellos que acudían al festival con la única intención de ver a la banda o cantante que había cancelado, de pedir la devolución de su boleto; sin embargo, parece que esta política ha llegado a su fin, como lo notaron usuarios al buscar adquirir boletos para el Flow Fest y el Festival Arre.

¿Estás ready pa´bailar? 😎



🔥🎶 Ya comenzó la #PreventaCitibanamex para vernos el 23 y 24 de noviembre en el @autodromohr y disfrutar de la mejor música en el @CocaCola_Flow 🥵



Compra aquí tus 🎟️🎟️ desde tu celular 👇https://t.co/FutJ9NfdSa pic.twitter.com/slNwNKzykg — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) June 11, 2024

te puede interesar Heineken Live Out 2024 revela su cartel oficial: Artistas, boletos y fecha del festival

Ticketmaster elimina las devoluciones en festivales por inasistencia de un artista

En redes sociales, hicieron notar que a la venta de boletos para festivales en Ticketmaster ha aparecido una nueva cláusula que debes de firmar en los términos y condiciones antes de adquirir tu boleto a festivales como el Flow Fest, Hera, Arre, Vive Latino y más, la cual dice:

"Al continuar con tu compra, hacemos de tu conocimiento que podrá existir la posibilidad de inasistencia de algún o alguno de los participantes del festival, por lo que ante dicho supuesto no existirá reembolso de los boletos adquiridos", señala brevemente.

Ticketmaster X (antes Twitter)

El público se encuentra sorprendido ante esta actualización en los términos y condiciones para adquirir un boleto para un festival en Ticketmaster, pues genera algo de inseguridad en el consumidor el no tener certeza de si el artista por el que asistirás a un evento, podrá llegar y como, en el caso que no suceda, no podrás obtener tu dinero de regreso por una experiencia que no obtuviste por completo.

"No le pierdes", "¿esto es legal, Profeco?", "Sigan comprando y alimentando la mafia que son los conciertos" y "Se entiende pero también se presta a prometer y a la mera hora que el artista no asista y no pasa nada", son algunos de los comentarios en redes sociales.

A pesar de todo, hay quienes defienden la clausula nueva de Ticketmaster en la compra de boletos para festivales, pues señalan que la idea de un evento de este tipo no es asistir por un solo artista, sino disfrutar de la diversidad musical que alberga y destacan que no es culpa de la boletera que las bandas cancelen.