Nuevo adelanto de Belinda muestra el viejo tatuaje que Christian Nodal trató de borrar

El regreso de Belinda a la música está cada vez más cerca, pues será el 31 de enero, en solo un par de días, cuando se estrene el sencillo "Cactus", el cual es apenas la punta del iceberg de lo que será su próximo disco. En esta nueva canción, la artista nos ha dejado ver que el tema lleva una especial dedicatoria a sus pasadas relaciones y sobre todo, a la última que fue con Christian Nodal, con quien estuvo a punto de casarse.

En redes sociales ha destacado la variedad de pistas que la actriz mexicana ha dejado sobre su pasada relación en el arte de la nueva canción; desde el nombre que casualmente es la planta favorita de su ex, hasta la foto de sus ojos que recuerdan al tatuaje que el mismo se realizó en el pecho con la imagen.

te puede interesar La Casa de los Famosos 2024: Lupillo Rivera afirma que Belinda le bloqueaba mujeres de sus redes

¿Qué pasa en el nuevo video de Belinda?

Sin necesidad de mostrar algun pedazo de la letra de "Cáctus", el público ya asume que el tema habla sobre Nodal, debido a las varias señales que ha dejado desde que inició la promoción del tema.

Si la primera imagen que mostró en redes de su nueva era no fue suficiente, con los últimos clips la artista demuestra que no se andará con medias tintas respecto al tema de su expareja, puesto que un hombre que usa sombreros muy similares a los de su ex prometido, aparece tatuándose la inicial de la joven en la parte trasera de su oreja, justo como Nodal, quien se tatuó en esa zona con letras pequeñas "Beli".

También se muestra al sujeto con un tatuaje debajo del pecho con la imagen de los ojos de Belinda, justo como lo hizo "El Forajido". Los ojos aparecen después con lo que parecen ser lágrimas de sangre y tinta.

Nuevo adelanto de "Cactus", la nueva canción de Belinda

¿Cuándo podremos ver el video completo de "Cactus"?

El 31 de enero se estrena la canción completa junto al videoclip de "Cactus", la canción de Belinda con la que regresa a la música tras 10 años de ausencia.

Usuarios reaccionan al nuevo adelanto de "Cactus"

El público ya está seguro de que la canción lleva dedicatoria por completo, por lo cual la opinión se ha dividido entre quienes señalan que es bueno que finalmente cuente su historia después de que "la hicieron quedar como la mala de la película" y quienes señlaron que el artista de regional mexicanoa "ya tiene su vida" mientras que ella "se quedó estancada en el pasado".

Algunos usuarios más han intentado adivinar cómo irá la letra del tema y han escrito "la tinta que jamás saldrá de tu cuerpo"; sin embargo, es difícil predecir qué es lo que sucederá con la canción y cuál será exactamente la historia que Belinda contará a través de la misma, aunque por el momento sabemos que el video narra la historia de una enigmática criatura que es peligrosa para los hombres por sus ojos hipnóticos.