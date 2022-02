Odisseo se aleja de relaciones “tóxicas”

A 12 años de trayectoria, la agrupación de rock alternativo Odisseo se aleja de los temas con mensajes más adolescentes y de la “toxicidad” en las canciones de su más reciente disco Generación inmediata, en el que muestra no solamente su etapa de madurez musical, sino de cómo aprecian la vida y las relaciones.

Ejemplo de ello es su más reciente sencillo “La tregua”, lanzado hace unos días. Trata sobre una ruptura amorosa, pero en la que se le desea lo mejor a la persona que se ama.

“Parte del proceso de estas canciones fue alejarnos mucho del mensaje adolescente, estamos buscando temas más adultos, porque así es como estamos viviendo nuestra edad y los fanáticos de Odisseo ya están en otra etapa de su vida. Así está construido el mensaje de ‘La Tregua’”, compartió en entrevista con La Razón Daniel León, guitarrista de la banda originaria de Ecatepec.

En estos temas también se apartan de lo “tóxicos” que pudieron haber sido en el pasado. “Algo bien importante en el mensaje que Odisseo está tratando de dar en las canciones que hemos editado para este disco es que queremos alejarnos mucho de la toxicidad y de echarle la culpa a las situaciones para que te vaya mal en la vida, creo que fuimos esas personas tóxicas en algún momento de nuestra vida y ahora el mensaje con ‘La tregua’ y ‘Tu tiempo’, es que esos problemas los tienes que soltar porque a parte de que te haces daño a ti, le haces daño a la otra persona”, comentó.

En Generación inmediata, que prevén lanzar en los próximos meses, también la agrupación experimenta con nuevos arreglos. En “La tregua” se aprecian influencias de cantantes como José José, al tiempo que ofrecen un sonido contemporáneo.

En ‘La tregua’ el mensaje es, si ya no va a ser contigo, te deseo mucha suerte, que lo logres con alguien más y estoy seguro que también lo voy a poder conseguir, es el camino que debe tener la vida, no encasillarse en lo que no estuvo chido, lo que no se pudo dar, porque la vida es muy larga y las oportunidades, las personas y las relaciones, en todo se puede volver a comenzar