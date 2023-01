Piqué y Clara Chía publican su primera FOTO juntos en redes ¡Clara-mente ya no se esconden!

Piqué y Clara Chía ya no se esconden y tras varios meses de escándalos la pareja por fin publicó su primera foto en redes sociales para demostrar que ya son pareja oficialmente.

El exfutbolista publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece junto a Clara Chía. En la imagen Clara Chía es quien toma la foto y Piqué se recarga en el hombro de ella, ambos visten de color negro.

Piqué y Clara Chía han recibido cientos de comentarios negativos en esta fotografía, ya que los usuarios están enojados por la traición que le hicieron a Shakira.

Critican a Piqué por no borrar fotos con Shakira

Además los usuarios criticaron a Piqué porque aunque ya hizo oficial su relación con Clara Chía en su perfil de Instagram mantiene una foto y un video en el que aparece con la cantante colombiana.

“Clara-mente ya no se esconden”, “Sin miedo al éxito”, “Y más abajo las fotos con Shakira, no puedo con él”, “Definitivamente… un twingo para un Casio”, “Ni el más mínimo respeto hacia sus hijos”, “Shakira es mucho para ti….”, “Payaso, menos mal Shaki ya no está ahí, se consiguió una igualita a ti”, “Ya era tiempo que nos dejaras ver tu Casio”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Piqué y su familia reciben desprecio en la calle

Tras el escándalo por la tiradera de Shakira, Piqué y su familia han sido blanco del desprecio de la gente cuando se los encuentran en la calle.

En redes sociales se difundió un video en el que Piqué está en un concierto, se escucha que la gente le canta "Una loba como yo no está pa' tipos como tu", fragmento de la canción de Shakira.

Mientras que a Clara Chía también le cantaron su parte de la canción que dice "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena", cuando la vieron caminando en la calle.

Ni el papá de Piqué se salvó de los ataques, ya que cuando iba llegando a la Kings League los fans de Shakira le empezaron a gritar cosas, además de que también le cantaron la canción de la colombiana. El señor decidió irse lo más rápido del lugar, una vez que salió de la empresa del exfutbolista.

Finalmente, la mamá de Piqué ha sido blanco de duras críticas, luego de que se filtrara un video en el que la mujer maltrata a Shakira y la obliga a que se calle.