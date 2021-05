Omar Chaparro afianza lazos con su hijo en un viaje en moto

Omar Chaparro afianzó la relación con su hijo adolescente Emiliano a través de una aventura en motocicleta que los llevó a un viaje de dos semanas, de Los Ángeles a su natal Chihuahua, donde le mostró parte de sus raíces y ambos pudieron conocerse mejor, pues antes no tenían una buena relación. Ahora este recorrido lo presenta en el reality show Chaparreando, de Disney+.

“Quería darle una lección a mi hijo, mostrándole de donde vengo, sobre mis padres, mis raíces, que trabajé como salvavidas, de repartidor de tacos en una maquiladora, y en el camino, la enseñanza se la llevó él, pero también yo, porque fui descubriendo a un hijo que prejuzgaba, decía ‘su vida sólo es estar en los videojuegos y estar enojado’”, compartió a La Razón el actor Omar Chaparro

Señaló que a partir de esa experiencia se fue quitando varios prejuicios. “Empecé a conectar con su esencia, su alma y su naturaleza, con un niño inquieto y creativo como yo, pero también vulnerable y con la incertidumbre de no saber qué seguía con su vida, si iba a ir a una escuela, tenía muchos miedos, fue muy emotivo porque lo abracé y echamos la lágrima y nuestra relación cambió, nos vimos a través del mismo cristal”, contó Chaparro.

El también presentador reconoció que en este viaje en motocicleta se dio cuenta de que no conocía realmente a su hijo y fue una buena oportunidad para hacerlo.

En el programa No manches, hace como 16 años, me fui a la semana de la moto en Mazatlán con mis amigos y grabé; me quedé con ganas de otro reality y lo propuse ahora. Me dijeron ‘¿por qué no lo haces con tu hijo?’