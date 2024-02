Oppenheimer arrasa en los BAFTA; se lleva 7 galardones

Oppenheimer, la cinta sobre el padre de la bomba atómica dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por el actor irlandés Cillian Murphy se llevó la noche en la edición número 77 de los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA, por sus siglas en inglés), al adjudicarse ayer siete premios, entre los que destacan Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.

La película, que durante el 2023 se convirtió en un fenómeno junto con Barbie y en conjunto impulsaron el resurgimiento de la industria cinematográfica tras la pandemia de Covid-19, consolidó su condición de favorita para los premios Oscar del próximo mes, mientras que el largometraje dirigido por Greta Gerwig, la más taquillera del año pasado y que tuvo cinco nominaciones en los BAFTA, se fue con las manos vacías.

Cillian Murphy, tras recibir su premio a Mejor Actor. Foto: Reuters

Así, el cineasta de origen británico Christopher Nolan ganó su primer BAFTA al mejor director, mientras que Murphy ganó el premio al mejor actor por interpretar al físico J. Robert Oppenheimer. Durante la premiación, el histrión se dijo agradecido por interpretar a un personaje “tan complejo y colosalmente complicado”. El actor también se pronunció sobre las armas nucleares y señaló que son “un tema nihilista y la película inevitablemente refleja eso”.

Oppenheimer encabezó la lista con 13 nominaciones, pero no alcanzó el récord de nueve trofeos, establecido en 1971 por Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid). Sin embargo, le alcanzó para llevarse la presea a Mejor Película frente a Pobres Creaturas, Los que se quedan, Los asesinos de la luna y Anatomía de una caída.

Emma Stone y Emily Blunt, ayer. Foto: Reuters

El largometraje de Nolan también obtuvo trofeos por Edición, Cinematografía y Música, así como el premio al Mejor Actor de Reparto, que fue para Robert Downey Jr., quien interpretó al jefe de la Comisión de Energía Atómica, Lewis Strauss.

Tras Oppenheimer, concretaron su éxito la fantasía gótica Pobres Creaturas, de Yorgos Lanthimos, que se llevó cinco galardones; y Zona de Interés, un drama sobre el Holocausto, se adjudicó tres, por Mejor Película Británica, Mejor Película de Habla no Inglesa y Mejor Sonido.

Cate Blanchett y su vestido Louis Vuitton. Foto: Reuters

Emma Stone fue nombrada mejor actriz por interpretar a la salvaje y enérgica Bella Baxter en Pobres Creaturas, un espectáculo visual de estilo steampunk que también ganó premios por Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, Diseño de Producción y Mejores Efectos Visuales.

Zona de interés es una película de producción británica rodada en Polonia con un reparto mayoritariamente alemán. El drama de Jonathan Glazer tiene lugar en una casa familiar justo fuera de los muros del campo de exterminio de Auschwitz, cuyos horrores se escuchan y se insinúan.

Por su parte, Da’Vine Joy Randolph fue nombrada Mejor Actriz de Reparto por interpretar a una cocinera de un internado en Los que se quedan (The Holdovers) y expresó que sentía una “responsabilidad que no me tomo a la ligera” de contar las historias de personas subrepresentadas como su personaje Mary.

Rosamund Pike, con un vestido de Dior. Foto: Reuters



​Mejor casting: Los que se quedan

Mejor película animada: El niño y la garza

Mejor guion original: Anatomía de una caída

Mejor guion adaptado: Ficción estadounidense

Mejor documental: 20 días en Mariupol

Mejor corto animado británico: Crab day

Mejor corto británico: Jellyfish and Lobster Otros ganadores