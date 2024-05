¿Quién es Or Abraham, la bella guarura de JLo que se robó las miradas en la CDMX?

No cabe duda de que Jennifer Lopez es una de las personas no gratas para todo el mundo en estos momentos, por su polémica participación en la Met Gala 2024, donde fue cancelada por despreciar a una reportera, quien sólo le preguntó por el vestido que traía puesto, motivo por el cual fue una de las primeras en ser bloqueadas por el movimiento “Block Out 2024”.

No obstante, en México el aspiracionismo y el amor hacia las celebridades millonarias que nunca en la vida le dirigirían unas palabras a los no famosos está bien duro, pues JLo vino a la CDMX a presentar su película “Atlas”. Lamentablemente para Jennifer López, lo que más dio de qué hablar no fue su proyecto fílmico, sino que Ben Affleck sí la acompañó pese a los rumores de su separación… y que su guardaespaldas estaba bien guapa.

Y es que a través de redes sociales se viralizaron diversos videos que hacían énfasis en descubrir la identidad de la guarura que estaba cuidando a JLo durante su visita a México, pues ocupó sin esfuerzo la belleza de la señora famosa, pese a que estaba usando una vestimenta y peinado de elemento de seguridad.

Y como la gente de las redes se suele unir para cusas muy random, lograron encontrar a la guardaespaldas y descubrir lo más relevante de su identidad, lo cual te vamos a compartir a continuación.

La mujer que ocupó a Jennifer Lopez al parecer se llama Or Abraham. De acuerdo con su perfil de TikTok, es originaria de Israel y es una patinadora, que al parecer también se desempeña en oficios de seguridad de terceros, como guardia personal.

Por lo que se puede ver en su perfil de la red de videos, Or Abraham vive en la Ciudad de México y por el hecho de haber sido contratada como guarura de Jlo se puede inferir que posiblemente tenga entrenamiento militar y que sepa de krav maga.

En su TikTok, el cual no está muy actualizado, se le puede ver compartiendo videos de ella patinando sobre hielo. Destaca que casi todas sus publicaciones están en hebreo, por lo que demostraría que su público objetivo son los israelitas y judíos.

"Sentí cosas de pronto", "Se me tambaleó mi heterosexualidad", "Ya vi el video como 30 veces", "Estoy enamorada de ella", "Es que es demasiado bonita", "Lo raro de esto es que ella ve con ojos de amor a JLo", fueron algunos de los comentarios que la gente le ha dejado en sus videos tras hacerse viral.

Lamentablemente, Or Abraham ha manifestado en sus redes su apoyo al estado de Israel y el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino. No se ha posicionado sobre la orden de arresto que existe contra su presidente Benjamin Netanyahu por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes en contra de la humanidad. Pero al percatarse de esto, los fans le han comentado: “Chin, ya se le fue todo el encanto”, “Liberen Palestina” y “Venía a seguirla pero , se perdió el encanto 🙂 por Palestina”.