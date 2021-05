Organizadores de los Grammy cambian las reglas tras acusaciones de corrupción

A raíz de diversas acusaciones de corrupción, los organizadores de los premios Grammy, anunciaron el fin de los llamados comités "secretos", para dar paso a la mayoría de votos.

Esta apertura democrática se debió a que los comités "secretos" habían dado lugar a acusaciones sobre posibles manipulaciones en las premiaciones de la industria musical.

Así, la Academia de la Grabación dijo que las nominaciones para los Premios Grammy de enero de 2022 serán seleccionadas por todos sus más de 11.000 miembros con derecho a voto, en lugar de ser elegidas por los comités de 15 a 30 expertos de la industria.

The Weeknd acusa a los Premios Grammy de corrupción

La Academia de la Grabación fue criticada el año pasado cuando The Weeknd no obtuvo nominaciones al Grammy, a pesar de que su álbum "After Hours" fue uno de los más vendidos de 2020.

The Weeknd, en una publicación de Twitter en noviembre pasado, dijo "los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a mis fan y a la industria transparencia".

La Academia de la Grabación dijo en un comunicado el viernes que los cambios son significativos y que se realizaron "para garantizar que las reglas y pautas de los Premios Grammy sean transparentes y equitativas".

Ex directora ejecutiva de la Academia de la Grabación acusa a los Grammy de corrupción

Las acusaciones de que el proceso de nominaciones al Grammy está contaminado se concretaron con una denuncia presentada a principios de 2019 por la ex directora ejecutiva de la Academia de la Grabación, Deborah Dugan.

En ese momento, la Academia descartó como "categóricamente falsas, engañosas y equivocadas" las afirmaciones de Dugan de que sus miembros apoyaban a los artistas con los que tenían relaciones. Y más tarde, Dugan fue despedida.

La estrella del pop estadounidense Halsey, también excluida de los Grammy 2021, calificó el año pasado el proceso de nominaciones como "esquivo" y dijo que estaba "esperando una mayor transparencia o una reforma".

Zayn Malik, ex integrante de One Direction pide transparencia en los Grammy

El ex cantante de One Direction, Zayn Malik, pidió en marzo el fin de los "comités secretos".

"Mantengo la presión y lucho por la transparencia y la inclusión. Necesitamos asegurarnos de que estamos honrando y celebrando la 'excelencia creativa' de TODOS", tuiteó Malik horas antes de la ceremonia de los Premios Grammy 2021.

La Academia de la Grabación también dijo el viernes que agregará dos nuevas categorías de Grammy: mejor interpretación musical mundial y mejor álbum de música urbana latina, lo que eleva a 86 el número total de premios Grammy cada año.