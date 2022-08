Orgulloso de llevar a México a Wakanda Forever

Associated Press .

El rapero Santa Fe Klan, uno de los artistas más populares en la escena del rap, confiesa que se siente orgulloso de representar a México con la canción “Soy”, que formará parte de la banda sonora de la cinta del Universo Marvel Black Panther: Wakanda Forever.

La colaboración para la banda sonora surgió por invitación del músico mexicano Camilo Lara, quien ha participado en múltiples proyectos cinematográficos, incluyendo la música instrumental de Thor: Amor y Trueno, y que será productor musical de la película en la que también participan los mexicanos Tenoch Huerta y Mabel Cadena.

“Me estuvieron platicando qué iba a pasar en la película y plasmé todo lo que me estaban diciendo, más todo lo que siento, porque soy mexicano, y qué chido se siente representar la bandera de México en todo el mundo”, dijo Santa Fe Klan sobre cómo creó los versos para la canción, recientemente en una charla con medios de comunicación.

Tras el nacimiento de su primer hijo, el rapero lanza hoy su nuevo disco Mundo, en el cual incluye canciones más románticas, abordan temas como las relaciones de pareja y situaciones de su vida.

Para Santa Fe Klan es la base que quiere dejar por si otros músicos deciden usar sus canciones para hacer remixes o agregar instrumentos.

Me estuvieron platicando exactamente qué iba a pasar en la película y plasmé todo lo que me estaban diciendo, más todo lo que siento, porque yo soy mexicano, y qué chido se siente representar la bandera de México en todo el mundo

Santa Fe Klan, Rapero

“Era mandarle un mensaje a todas las parejas y a toda la gente que tiene problemas, toda esa gente que quiere ser feliz y no pueden. Más que nada darle música al mundo para que cada quien le ponga los instrumentos que quieren. Las canciones traen pura guitarra, pero si alguien de Brasil le mete el flow que se escucha en Brasil a una de estas canciones, se puede”, contó.

El artista mexicano Panqué En Los Controles tocó la guitarra en varios de los temas. Previamente, había colaborado con Santa Fe Klan en “Debo entender”, que interpreta con Neto Peña y Yoss Bones. Otras fueron vocalizadas por el cantante de “Así soy” y por otros artistas.

También se animó a componer y tocar el piano por primera vez en “Luka”, un tema que escribió poco antes de la llegada de su primer hijo con su pareja, la modelo Maya Nazor. Su video, con una calidad de imagen similar a VHS, fue filmado por el propio rapero en el hospital el día del nacimiento de su primogénito.

“Traíamos otra idea para hacer el video..., pero no se pudo por trabajo y lo grabamos así, real. Me llevaron una cámara de esas antiguas y yo ahí en el parto andaba grabando y todo, fue algo chido. Escribí todo lo que siento por mi niño y por Maya y por todo lo que está pasando”, compartió.

El vocalista, cuyo verdadero nombre es Ángel Jair Quezada Jasso, dice que no ha cambiado tanto después de la llegada de su bebé. “Sigo siendo el mismo loco. Quiero que mi niño me conozca así como soy. Lo único que ha cambiado a lo mejor es ser más responsable y tener más control en mi vida para que no se vaya a sacar de onda... Por él quiero ser una mejor persona cada día”, expresó.

Con el lanzamiento del álbum, estrenó el video de “Llévame”, un tema que interpreta con el trío pop Reik que ha realizado colaboraciones con artistas urbanos como Nicky Jam, Maluma y Ozuna. La invitación surgió a través de su mánager, quien también es representante del trío. El vocalista Jesús Navarro grabó la canción completa y Santa Fe Klan escogió cuáles versos le quedaban mejor.

Por su parte, “Te iré a buscar” es uno de los temas que no son tan acústicos. Mezcla el beat tradicional del rap con la guitarra y lo interpreta con el rapero colombiano Nanpa Básico.

Santa Fe Klan está de gira por Estados Unidos. Su tour Mar y tierra toma su nombre de otra de las canciones de Mundo. “Habla de un amor que me tardé tanto en buscarlo: por un lado y por otro, tuve que pasar por estos errores, por mar y tierra, para encontrarte”, explicó.

Mundo Foto: AP