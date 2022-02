Oscar 2022: Nightmare Alley ​de Guillermo del Toro, nominada a Mejor Película

La mañana de este martes 8 de febrero se dieron a conocer a los nominados de los Oscar 2022, en el que se revelaron las mejores producciones del cine.

Una de las categorías más esperadas es la de Mejor Película, en la que México se hizo presente con la nominación de Nightmare Alley, una cinta dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Nightmare Alley compite en la categoría contra Belfast, Don't look up, Licorice pizza, The power of the dog, West side story, Drive my car, Coda y King Richard.

Esto significa que la película de Guillermo del Toro se enfrenta a la cinta favorita que es The Power of the dog, la cual obtuvo el mayor número de nominaciones y que ganó como Mejor Película en los Globos de Oro 2022.

La película Nightmare Alley también obtuvo nominaciones en las categorías Mejor diseño de vestuario, Mejor fotografía y Mejor Diseño de producción.

¿De qué se trata Nightmare Alley?

La historia de Nightmare Alley está situada en la década de los 40 en Nueva York. De acuerdo con la sinopsis de la película habla sobre un estafador Stanton Carlisle que se une a una vidente, el esposo de ella y a una mentalista para robarle a un peligroso millonario. El grupo recibe la ayuda de una psiquiatra misteriosa que tiene un plan oculto.

La película es protagonizada por Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen y David Strathairn.

