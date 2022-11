Pablo Milanés es acusado de acoso a una menor tras morir: "Me dijo que estaba enamorado"

Pablo Milanés murió hace poco y tras ello una mujer lo acusó de haberla acosado sexualmente cuando era menor de edad y narró como fue su desagradable encuentro con el cubano.

A través de redes, una mujer identificada como María Fernanda Wray narró que cuando ocurrió el presunto hecho ella tenía 17 años y Pablo Milanés 43.

¡Adiós, Pablo Milanés! Icono de la trova latinoamericana. pic.twitter.com/fuEfe49gw2 — UNAM (@UNAM_MX) November 22, 2022

“Comparto lo que escribí. Me animo a ponerlo por aquí para que se sepa que los grandes artistas, nuestros ídolos revolucionarios, esos hombres consecuentes, de izquierda, también pueden ser acosadores. Pablo Milanés tenía 43, yo 17”, inició en su relato.

La acusante dijo que se había hecho amiga de Pablo Milanés y del productor Lázaro Gómez y que incluso el famoso le había prometido una beca para estudiar en Cuba. Un día el cantante la llamó a su hotel y ella lo fue a ver:

“No te atrevas a decirle que no, no te atrevas a desilusionarlo. Lázaro cerró la puerta y quedé en la habitación sola con Pablo Milanés. Yo pensaba que iríamos a desayunar, pero él me condujo inmediatamente por los pasillos hasta una habitación. No entendía nada. Ahí estaba sentado, en una silla de su habitación. ‘Qué bueno que viniste’, me dijo”, contó.

Gracias por toda la magia hecha canción que nos regalaste maestro Pablo Milanés, ahora ve a llenar de poesía las estrellas 🌟

Toda mi admiración y respeto por siempre Pablo querido.

Descanse en Paz 😔 pic.twitter.com/Iu8eFRg5qF — Fernando Delgadillo (@DelgadilloFer) November 22, 2022

Fue ahí que inició el presunto ataque: “era torpe. Muy torpe. Intentó besarme. Me manoseó por segundos. No tenía fuerza física, a pesar de ser un hombre robusto”. Lo mujer agregó que logró escapar:

“Me suplicó, mientras intentaba tocarme, totalmente fuera de sí. Me dijo que estaba enamorado de mí, que quería llevarme a Cuba. Me levanté. Sostuvo mis manos firmemente. ‘No puedes irte’. Me zafé. Salí de la habitación. Me puse a llorar mientras regresaba en un taxi a mi casa. Los grandes artistas también acosan”, concluyó.