Paola Rojas llora al recodar video íntimo de Zague: "Sentía mucha vergüenza" (VIDEO)

La periodista Paola Rojas no pudo contener el llanto al recordar el momento difícil que vivió cuando se filtró el video íntimo de su exesposo Zague.

La conductora de Netas Divinas fue entrevistada por Isabel Lascurain de Pandora y confesó que cuando ocurrió la filtración del video ella sentía mucha vergüenza.

“En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo... pero creo que hay algo mucho más profundo y es que no tengo por qué sentir vergüenza, sin embargo la sentía profunda, mucha... sí sentía mucha vergüenza, mucha vergüenza por muchas razones", dijo Paola Rojas en medio de las lágrimas.

Asimismo, señaló que esta experiencia, aunque difícil, la hizo pensar primero en sus hijos, para protegerlos de todo el escándalo que se estaba viviendo alrededor.

“Eso te da dirección... a quien esté pasando por un mal momento, lo primero que le diría es eso, hay que proteger a los menores. Por arriba de tu tristeza o de tu enojo está proteger a los menores. Así lo hice y estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo hecho así", comentó la periodista.

Paola Rojas revela cómo salió delante de la traición de Zague

Finalmente, para cerrar este tema en la entrevista, Paola Rojas dijo que logró salir adelante gracias a la red de amor que tenía, en la que su mamá jugó un papel muy importante.

"Tengo una red de amor muy grande... por su puesto mi mamá es importantísima, pero pienso en amigas que ya no tienen a su mamá y lo que les diría es que siempre construyan una red de amor. Es toda la diferencia. Lo que sea que tengas que vivir, si tienes alrededor a personas que te aman profundamente es otro tema", mencionó Paola Rojas.

Indicó que esta experiencia le dejó una lección y dijo que no quiso victimizarse con su situación, pues señaló que hay mujeres que viven situaciones muy difíciles en comparación a la de ella.

“En este país tan machista y tan violento... hay tantas mujeres víctimas de violencia persistente y cosas espantosas, lo mío da ternura comparado con las historias de tantas mujeres. El dolor vincula de una manera diferente, que es mucho más profunda y real", concluyó Paola Rojas.