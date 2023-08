Paola Suárez se burla de Marlon Colmenarez; internautas aplauden su respuesta

Marlon Colmenarez, amigo de Wendy Guevara, quien ha estado involucrado en críticas por parte de los seguidores de la influencer, señaló que el motivo de que el público no lo quiera tiene que ver con que las amigas de la ganadora de La Casa de los Famosos han hecho comentarios en su contra.

Ante esto, Paola Suárez, quien en 2017 alcanzó la fama junto a Wendy Guevara con el video de Las Perdidas, respondió a través de sus redes sociales a los comentarios del venezolano de una manera muy simpática.

Y es que la también influencer, originaria de León, Guanajuato, es conocida por su ácido sentido del humor. Además, así como Wendy Guevara, Paola Suárez es sumamente ocurrente, por lo que no se podía esperar que contestara de otra forma.

A través de sus redes sociales, la integrantes de Las Perdidas escribió: "El PUG esperando mis disculpas", y acompañó el comentario de la imagen de un esqueleto, con un celular en la mano, haciendo referencia a que el venezolano se quedaría esperando mucho tiempo.

La respuesta de Paola Suárez desató reacciones en redes sociales y los internautas tomaron con mucho humor la publicación. Asimismo, hubo quien aplaudió la contestación de la influencer, quien en todo momento ha demostrado su apoyo a Wendy Guevara.

"Ayyyy la amooo. ¿Qué se habrá creído ese sujeto para pedir disculpas públicas? Pobre perro igualadoo", señalan los internautas en los comentarios. "Nefastísimo el tipo y todavía diciendo: 'Ay, ya me siento en paz de todo lo que dije', por favor, tipejo... si su paz es hacer enojar a un grupo de amigas, eso no es paz", apunta otro usuario de redes sociales.

¿Qué dijo Marlon Colmenarez?

En la transmisión, el venezolano aseguró que rompía el silencio después de cuatro años de amistad con Wendy Guevara y señaló que a partir de ahora ya no se va a callar y que va a responder a todos los ataques de las amigas de la youtuber.

Marlon aseguró que Paola Suárez lo llamó prostituto en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Señaló que Las Perdidas nunca lo han querido.

“Con todas he convivido, con todas he ido de fiesta, pero desde que la chiquis entró a la casa, de un día para otro, hicieran como si nunca en la vida me hubieran conocido”, dijo Marlon.

“Esas mujeres, desde hace tres años, me andan tirando hate, burla, críticas. Yo nunca me había defendido, esto es como advertencia: de ahora en adelante, lo que les quiero pedir es que saquen mi nombre de sus bocas, porque no pueden hacer contenido si no hablan de una persona”, mencionó el amigo de Wendy Guevara.

DGC