El Costeño se lanza contra Wendy Guevara: 'hace mil tarugadas'

A penas el domingo pasado Wendy Guevara se coronó como la ganadora de La Casa de los Famosos, pues conquistó el corazón del público mexicano con sus ocurrencias y su autenticidad. La noticia se está abordando en todos lados y diversas personalidades han opinado al respecto.

El comediante Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, dijo a medios de comunicación que no es fan de Wendy Guevara y le recomendó a la integrante de Las Perdidas que se prepare: "Lo que pasa es que ahora estamos viviendo una era, una época, donde hay gente que aparece y hace veinte mil tarugadas en las redes esperando que les pegue una, y les pega y se van al cielo, pero no hay cómo sostenerlo. Te compran el show y no te puedes pasar una hora, hora y media. Dices: 'Bueno, eso no da para tanto'".

“Ojalá que no, ojalá que se prepare, ojalá que se asesore, y ojalá que traiga algo más que ofrecerle a la gente porque se lo merece Wendy y se lo merece el público”, apuntó el comediante, quien se encuentra participando actualmente en la serie "Tal para cual", que se transmite por el Canal de las Estrellas.

El cómico aseguró que él no participaría en reality shows como La Casa de los Famosos, pues cree que a los comediantes no les va bien en ese formato: “Ay, no sirvo yo. Ya ves cómo le ha ido a los humoristas en los realities, la gente yo creo que tiene una expectativa, una idea, yo creo se les olvida que somos humanos, no podemos estar 24 horas haciendo comedia, o sea, también nos 'neurotizamos', no somos infalibles, somos falibles, somos humanos”, y añadió, “La gente todo el tiempo quiere ver a Bárbara Torres como ‘Excelsa’ todo el tiempo, pues no, quieren ver a Carlos Eduardo Rico haciendo chistes todo el tiempo, pues no, somos humanos, somos vulnerables, y a veces eso como que la gente no lo perdona”.

Asimismo, se mostró incómodo por lo que el público está consumiendo en la actualidad, pues cree que ya no hay espacio para los artistas: "Creo que estamos viviendo épocas de doble moral, más fuertes que nunca. La doble moral en las redes no me parece justa, que las que enseñan las nalgas tengan más seguidores que los que hacen arte. Antes se decía que la televisión era nociva y ahí está el internet, y quiénes son los que tienen más vistas, los que hacen más estupideces son los que tienen más 'views', entonces no era la televisión, es la gente”, señaló El Costeño.

DGC