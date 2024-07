Paola Suárez reacciona a la polémica por su 'nuevo novio' que se graduó de la preparatoria | VIDEO

Paolita Suárez aclaró el tipo de relación que tiene con un joven quien aseguran, es la nueva pareja de la popular creadora de contenido. Esto después de que se soltara la polémica, pues en redes sociales señalaban a la amiga de Wendy Guevara por buscar a un menor de edad y relacionarse con él de manera romántica.

Todo comenzó por una serie de fotos en las que Paolita Suárez se encuentra en la graduación de un joven llamado Carlos, quien muchos señalaban, podría ser menor de edad, ya que lo veían muy "chiquito" y por tal motivo, acusaban a la famosa de ser una depredadora.

Ahora, la mujer ha decidido alzar la voz sobre la polémica por su amistad con un chico bastante más joven que ella, algo que ha generado descontento e incomodidad entre el público en redes sociales, sobre todo porque en el pasado, la integrante de 'Las Perdidas' confesó que le gustaban los adolescentes, aunque no andaría con uno. La mujer trans aseguró que el chico no es su pareja y tampoco es menor de edad.

Paolita Suárez aclara si su "nuevo novio" es menor de edad

Se viralizó recientemente un video y fotos de Paola Suárez atendiendo la graduación de una escuela preparatoria. La mujer señaló en ese momento que disfrutó mucho de la experiencia.

Sin embargo, los malos comentarios no tardaron en surgir, acusando a la famosa de ser una 'depredadora' por tener una relación de un joven que apenas terminó la preparatoria, cuando ella ya tiene 32 años

Fue durante su reciente video en directo que Paola aborda la polémica, en compañía del chico y unos cuantos amigos. "No es menor", asegura, mientras el joven muestra la foto de su INE para terminar con los malos entendidos de redes sociales.

Él habló también, sobre el odio que ha recibido últimamente por su supuesta relación con la mujer trans. "Hay un rumor de que Paola estaba manteniendo a toda mi familia, pero no gente, yo trabajo desde los 16 [...] mi mamá tiene su trabajo y todo y yo aparte tengo mi negocio (de peluches)".

Finalmente, Paola Suárez y Carlos, aseguraron que no son pareja. "Hay muchos que andan diciendo que somos novios"; destacó, aunque aseguró que ese no es el caso. A pesar de ello, en redes sociales siguen mencionando que la diferencia de edad entre ambos es muy grande, por lo que no conviene que haya siquiera una amistad entre los dos.