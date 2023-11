Papá o mamá, el primer viaje a la comedia de Ernesto Contreras

El director mexicano Ernesto Contreras, quien ha dirigido historias conmovedoras como Cosas imposibles, El último vagón y Sueño en otro idioma, hace su primer viaje a la comedia en la cinta Papá o mamá, remake del filme homónimo francés en el que una pareja que siempre busca el éxito y la perfección se divorcia, pero ahora también quiere salir triunfadora de esta situación, así que cada uno hará cualquier cosa con tal de no conseguir la custodia de sus hijos.

“Es una exploración distinta, un género que me interesaba abordar y que no había tenido la oportunidad, que cuando me invitaron a este proyecto, dije, claro, es la oportunidad perfecta para ello, con la libertad creativa que quería, con el equipo con el que quería trabajar, ha sido un viaje muy bonito”, comentó en entrevista el realizador Ernesto Contreras.

La cinta, protagonizada por Silvia Navarro (Florencia) y Mauricio Ochmann (Vicente), le permitió al director tener diversos aprendizajes, por eso revela que volverá a explorar el género de la comedia y otros más.

“¿Volver a hacerlo?, sí, otros géneros también, todos. En todos estos años dirigiendo he pasado por muchísimas experiencias de diferentes géneros, no sólo en mis películas, en series, cuando pasé por los videoclips, cuando pasé por la publicidad, el documental, se trata de ir aprendiendo, creciendo, entendiendo cómo funciona eso que me gusta hacer tanto, que es contar historias”, comentó el también director del filme Las oscuras primaveras.

Contreras en esta ocasión buscó que Papá o mamá tuviera su propia versión mexicana que le permitiera reflexionar sobre situaciones que podrían ser muy dramáticas como un divorcio, pero desde un tono divertido y entretenido.

Lo más padre es encontrarte proyectos que te muevan, te reten, te emocionen, es el caso de Papá o mamá

Ernesto Contreras

Director

“Queríamos que en papel estuviera una historia que fuera muy nuestra, hay una versión francesa, que está muy bien y todo, pero dijimos ahora hagamos la nuestra desde una perspectiva que me permitiera contar el tipo de cuestiones que a mí me gustan, con personajes que fueran sí divertidos, entretenidos, pero con una complejidad de lo que significa vivir una situación como la que ellos están viviendo.

“Éste podría ser un dramononón; sin embargo, está abordado de tal forma que resultara divertido. Es eso, todo el rigor, la disciplina, que a pesar de ser una comedia, uno pudiera pensar, eso está muy divertido, sí, pero hay todo un trabajo detrás que nos permite tener esa libertad para crear, divertirnos, para que finalmente sea como una gran ecuación en la que todos los elementos están entonados en la misma frecuencia”, comentó.

Celebró tener la oportunidad de trabajar con actrices como Silvia Navarro, con quien también colaboró en una serie próxima a estrenarse llamada Tengo que morir todas las noches.

“Es una gran actriz, cuando se dan estos encuentros creativos dices yo quiero seguir trabajando con él o con ella, en el caso de Silvia pasó eso, pasó también con Mauricio, con los chicos que, si deciden seguir en esto, los seguiremos viendo en pantalla, porque son grandes talentos, son muy jóvenes, pero se ve el talento de cada uno. Siempre digo que son coincidencias, complicidades para que surjan estos universos y estas historias que tienen que provocarnos cosas como espectadores”, dijo el director de la cinta que se estrena el próximo 30 de noviembre.

Contreras señaló que volver a trabajar con algunos actores es como ir creando un universo en el que se cruzan las series y películas que ha dirigido. En esta ocasión vuelve a traer a la pantalla a Nora Velázquez, quien protagonizó la película Cosas imposibles.

“Después del encuentro tan lindo que tuvimos en Cosas imposibles, fue invitarla (a Nora), estuvo supercontenta de interpretar a Alicia, algunos compañeros de mi equipo se ríen de mí, porque dicen que hay un universo en el que casi en todas las películas y series empiezan a cruzarse todos los personajes, en Papá o mamá está Nora Velázquez, pero también Nora Huerta, que ha estado conmigo en un montón de películas y series. Lo más padre es encontrarte proyectos que te muevan, te reten, te emocionen, es el caso de Papá o mamá”, concluyó.

Representa a las familias actuales



Ochmann y Navarro, en la conferencia de prensa. Fotos: Carlos Mora

Para los actores Silvia Navarro (Florencia) y Mauricio Ochmann (Vicente), quienes dan vida a esta pareja perfecta que se divorcia, Papá o mamá representa a las familias actuales en las que se generan acuerdos, la separación ya no es tan satanizada y las mujeres tienen mayores oportunidades de desarrollarse, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Esta película es el pretexto perfecto para reírnos de situaciones y de nosotros mismos en cuanto a relaciones de pareja, padre o hijo, madre o hijo, el tema del divorcio tan satanizado, de repente es una buena opción. Vivimos dentro de un mundo de muchas etiquetas, hay conceptos añejos que hoy no funcionan, para unos sí, para otros no, tenemos que vivir con más libertad de podernos mover”, comentó Ochmann.

Por su parte, Navarro dijo que el haberse divorciado en la vida real le ha permitido desarrollarse plenamente y es algo positivo que ve de estos tiempos.

“Tengo la fortuna de estar separada de su papá, porque puede irse con su papá cuando tengo cosas, es perfecto. Sí considero que las nuevas oportunidades de familia nos dan a nosotras las mujeres libertades, el apoyo desde otro lugar me ha permitido hacer este tipo de películas, salir de México, que vuelen a mi hijo para estar con él, considero que como mujeres tenemos que sentirnos a gusto”, finalizó.