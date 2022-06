Papi Juancho, la evolución musical de Maluma

En agosto de 2020, en medio del encierro por la pandemia, el cantante Maluma lanzaba el disco Papi Juancho. Desde la primera canción “Medallo City” anunciaba dos cosas: había dejado de ser Maluma Baby, refiriéndose a su evolución artística y que deseaba volver a los escenarios pronto.

“Un año difícil, pero somos positivos mi gente, los extraño, no veo la hora de montarme en una tarima y poder cantar el disco más hijueputa…”, se escuchaba al final del tema en el que dejó el “reguetón de siempre” para conjugar el trap y la salsa.

Han pasado 21 meses del lanzamiento de ese álbum y hoy por fin cumple su sueño de cantar en vivo en la Ciudad de México, no solamente éxitos de Papi Juancho (2020), álbum que da nombre a su gira mundial, sino también de #7DJ (7 Días en Jamaica) y probablemente de su nuevo disco The Love and sex tape, “con mucho amor y mucho reguetón”, el cual presentó ayer en la noche en el Estado de México, porque en Colombia no pudo hacerlo.

Dijo sentirse feliz de volver a la capital del país porque representa “mi carrera, mis inicios, mis raíces, soy lo que soy gracias a México, me da alegría estar en mi segundo hogar”.

Maluma hace parada en el Palacio de los Deportes con una carrera consolidada y muestra de ello es haber logrado que la Reina del Pop, Madonna, fuera a su ciudad natal, Medellín, en Colombia, como invitada en un concierto del tour.

Arriba como uno de los grandes referentes del trap y reguetón, al lado de otros fenómenos del momento como J Balvin, Bad Bunny y Karol G. Del niño de la estigmatizada Medellín, que soñaba primero con ser futbolista y luego con convertirse en cantante, pasó a ser un astro que lo mismo rompe récords en conciertos como cuando convocó a 200 mil fans en el Festival Anual Mawazine en Rabat, Marruecos, que por igual logra millones de reproducciones de sus videoclips en YouTube o en Spotify, en ´esta última plataforma su sencillo “Sobrio” está en el top 1 de su cuenta con más de 349 millones de escuchas.

Su éxito también ha quedado catapultado en sus escasas, pero exitosas cuatro giras, desde la primera, Pretty Boy, Dirty Boy World Tour, con la cual recaudó más de ocho millones de dólares hasta la actual, Papi Juancho Tour, que hasta ahora ha generado más de 25 millones de dólares.

Si en el disco Magia (2012) se incluían temas propios de sus 18 años —el primer amor, la obsesión hacia una persona y triángulos amorosos, por ejemplo— en Papi Juancho algunos de esos tópicos continúan, pero se agregan otros, como su homenaje a su natal Medellín de la cual dice “no es Pablo Escobar, hay una historia mejor que contar”; una crónica del confinamiento “Ansiedad” o la que habla sobre esos amores de por vida “ADMV”, cuya letra reza: “Siempre me he soñado una vida contigo/Más valen los hechos que lo prometido/Sin saber a donde vayas te persigo”.



​Ha cantado con Jennifer Lopez, Ricky Martin y Shakira.

​The Weeknd Puso a bailar y cantar reguetón en español al intérprete con su mayor éxito “Hawái”.

​

​Madonna Cantó en “Medellín” del disco Madame X de Madonna, lo cual sorprendió a sus fans. Colaboraciones con estrellas​Ha cantado con Jennifer Lopez, Ricky Martin y Shakira.Puso a bailar y cantar reguetón en español al intérprete con su mayor éxito “Hawái”.Cantó en “Medellín” del disco Madame X de Madonna, lo cual sorprendió a sus fans.

Sin dejar de lado “Hawái”, que se volvió una de las más escuchadas del álbum y en la que después colaboró con el canadiense The Weeknd. El tema se colocó en primer lugar en las listas de Argentina, Colombia, España, EU, México y Panamá.

En este tour ha prometido shows “brutales”. En Guadalajara, la primera ciudad mexicana que visitó, interpretó 20 canciones y rindió homenaje a Vicente Fernández, artista con quien soñó cantar; y hoy su “Maluma Family”, como llama a sus fans, conocerán las sorpresas que ha preparado.

Gráfico