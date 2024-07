Reinvención y pasión, claves en el GIFF: Hoch

En un ambicioso programa, el próximo viernes llega la edición 27 de la fiesta fílmica más esperada del verano: el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, mejor conocido como el GIFF.

En entrevista con La Razón, la directora del GIFF, Sarah Hoch, comparte cómo la pasión ha sido clave para mantener año con año un festival que ha sido trampolín de jóvenes cineastas guanajuatenses y, sobre todo, de la necesidad de reinventarse ante el uso de las nuevas tecnologías.

¿Cómo has vivido y sobrevivido 27 años con el GIFF? En una industria muy cambiante en el cine, el reto es todavía mayor, tratamos de reinventarnos, somos muy apasionados y eso es lo que da vida al festival. Hoy en día, con tanta oferta cinematográfica que tenemos, con un sinnúmero de plataformas que podemos contratar a un costo bastante económico luego ya no se sale tanto al cine, pero también hay generaciones que quieren sentir la experiencia de un festival, de ver la diferencia entre ver cine en la sala de su casa o en la sala de cine, convivir con los creadores, con el elenco, el cine que genera diálogo, estar juntos en ese aspecto.

Conocido inicialmente como Expresión en Corto, el GIFF nació con un sello propio, dando empuje al cortometraje mexicano de la mano de Sarah y de su esposo, Ernesto Herrera, en la ciudad de San Miguel de Allende; desde entonces el festival se ha nutrido de muchas actividades. “En Guanajuato siempre hemos tratado de dar cine de terror en el panteón, cinema picnic, en plazuelas, en parques, cine para niños, alfombras rojas para niños, realidad virtual (categoría en competencia para cineastas) o la experiencia de recibir historias en diferentes formatos. Lo que buscamos es algo muy humano”, contó la directora del GIFF.

¿De cuántos jóvenes estamos hablando a los que se le ha dado apoyo en estos 27 años? Fíjate que no lo he cuantificado, son miles y miles. En Irapuato el año pasado nos pidieron una relación de jóvenes cineastas y son como mil 400, nada más de ahí. Muchos de los grandes talentos de México tuvieron sus cortometrajes en el GIFF o pasaron por nuestras áreas de formación como Rally Universitario e Identidad y Pertenencia, éste último para documentales, otros han recibido residencias en el extranjero en nuestros intercambios con otros países; en 27 años hemos podido contar muchas historias, producimos 12 películas al año, entonces podemos estar muy orgullosos.

Fuiste de las primeras en usar Inteligencia Artificial (IA) en un festival, ¿cómo se compagina esto sin el miedo hacia la IA? Tenemos 13 años trabajando y hablando de estos temas, hemos marcado pauta en México y en América Latina, hace años hicimos cosas que eran tabú, abrimos la discusión de no hacer cine en 35 milímetros y hacerlo en formato digital y fue todo un escándalo, que cómo era posible, que la irresponsabilidad de nuestra parte hablar de lo digital, y hoy ya sabemos dónde estamos. De la IA tenemos cuatro años trabajando con ella, hemos vivido su crecimiento, hace un año tuvimos un festival operado con IA nada más para demostrar que sí se podía.

El cartel oficial dice “Humanos”… La IA está en los guiones, en la música, en la postproducción, en efectos especiales y sí desplaza personas, por eso este año el tema del festival es “Humanos”. La respuesta de lo que aprendimos y descubrimos es que la Inteligencia Artificial va a ser más rápido, más barato, no va a batallar con egos, pero tenemos que ser humanos, si no vamos a fomentar el talento creativo, quién lo va a hacer, sólo nosotros. Este año en nuevas tecnologías vamos a hablar de computación cuántica y la energía cuántica, y eso trae enormes cambios a los esquemas de vida que todos conocemos y no en un futuro tan lejano.

En esta edición el GIFF rendirá homenajes, entre otros, a Arturo Ripstein, ¿fue difícil convencerlo? De convencerle hacer su homenaje este año no, las otras veces que lo invité sí. Viene con muchísimas ganas de platicar de su carrera, de celebrar tantos años de trabajo, sabemos que él ha plasmado sus miedos y preocupaciones más grandes en la pantalla grande y viene con muchas ganas de tener encuentros.

En esta edición, ¿qué vamos a esperar? Muchos estrenos, más de 200 películas, la presentación del festival de guion en competencia, especiales, alfombras rojas, actividades para niños, para jóvenes, programas especiales de terror, cine en parques, en teatros, cineastas internacionales, se espera un verano lleno de cine de calidad, premieres mundiales, de Latinoamérica.

En estos 27 años el GIFF está fuerte y consolidado, ¿qué es lo último que falta concretar? Que la Federación regrese los apoyos a eventos, que haya más apoyo para el arte, para la cultura del cine mexicano para que los festivales puedan crecer a nivel internacional, creo que es una responsabilidad de una nación apoyar el arte y esperamos seguir creciendo, poder fortalecer las áreas de formación del GIFF. Vamos a seguir escuchando las necesidades de nuestros cineastas y ver cómo podemos apoyar y promocionar más el cine mexicano y también nuestras audiencias, qué buscan y quieren.

Son 27 años y son muchos años de mi vida, yo también busco salir un poco, el festival sí está muy consolidado, pero sí necesita durar otros 50 años más, estamos tratando de dejarlo bien protegido, bien consolidado, para algún día yo poder, pues por lo menos estar en la asociación civil y dejar de dirigir el festival, pero vamos a ver en los próximos tres años.

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato llega fuerte a su edición número 27 y se realizará del 19 al 29 de julio en tres importantes sedes del estado: las ciudades de San Miguel de Allende, León e Irapuato.

27 GIFF