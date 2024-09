Pati Chapoy critica a Pepe Aguilar por usar el matrimonio de Ángela y Nodal para una canción: 'Aprovechado'

Pepe Aguilar desató polémica hace unos días por sacar "Cuídamela bien" canción obviamente inspirada en el casamiento de su hija Ángela con Christian Nodal, y específicamente mandarle un mensaje con ésta a su yerno, amante de embarazar mujeres y dejarlas tras dar a luz. Ante ello, la patrona Pati Chapoy salió a criticarlo por aprovecharse del matrimonio de su pequeña para monetizar.

Aunque Pepe Aguilar no ha dicho que “Cuídamela bien” esté inspirada en Ángela Aguilar y su yerno, la letra es bastante obvia y directa de que así es; además la sacó justo después de la boda. Aquí te dejamos las líricas para que la analices.

Letra de 'Cuídamela bien' de Pepe Aguilar

No es noticia nueva que ella está contigo

Bien lo sabe el mundo

Y todos son testigos

Tan rápido el tiempo pasó

Y mi ángel alguien más me arrebató

Y no da la cara el bandido

Voy a ser muy claro,

Haz las cosas bien

Porque para forajidos, mijo, aquí no es

Y sé que es fácil ser cabrón

Yo mismo estuve en esa situación

Pero es más hombre el que se queda y perdón

Si me pongo un poco rudo es que me dio

el gane un chamaco suertudo

Cuídamela bien, ya la enamoraste

ya te la llevaste qué le voy a hacer

Nunca es que fue mía y yo ya sabía

Que la iba a perder

Y pa tu suerte ahora está contigo

Que les vaya bien

Cuídamela bien, tal vez no es perfecta

Pero te aseguro que sabe querer

Te bastaron rosas pa que mi orgullosa

Cayera a tus pies

Y de frente te doy un consejo

Si la quieres bien, no la cambies

Porque se te da muy bien

Cuando le llevaste rosas, me hice el fuerte

Y en las serenatas no pude correrte

El águila ya despegó

Y el que no da la cara ahora la dió

Admito que das a quererte y perdón

Si me pongo un poco rudo es que me dio

En la madre un chamaco suertudo

Cuídamela bien

Aquí donde me ven, botella tras botella

No me siento bien, pues nada pendejo

Le quitaste al viejo la mejor mujer

Y que suerte que ahora está contigo

Que les vaya bien

Ámala cabrón, demuéstrale al mundo

Que agarraste el rumbo y tienes corazón

Hazla tan feliz como en la vida siempre

Quise hacerlo yo y en el ojo del ciclón

Por mi parte yo les doy la bendición

Y siempre desearé el bien de su relación



Pati Chapoy salió a hablar al respecto en “Ventaneando” y criticó a Pepe Aguilar por aprovechar el matrimonio forjado con amor de su nepo baby Ángela Aguilar con Nodal: “qué forma de aprovechar Pepe el éxito del matrimonio de su hija con Nodal, pero está bien”, pronunció la eminencia del periodismo de farándula.

“La letra puede ser como poética, pero no está tan linda, le está diciendo ‘ya te la llevaste, me la robaste y ahora qué hago’”, añadió Ricardo Manjarrez, sugiriendo que la letra refleja un sentimiento de pérdida paternal más que de felicitación por la boda.

Linet Puente dijo qu estaba bien bonita la rola: “es una manera simbólica de expresar sus sentimientos, no sólo hacia su hija, sino también hacia su yerno. Es como si le dijera ‘ahora es tu responsabilidad cuidarla’”.