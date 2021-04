Paty Cantú afirma que no habrá reencuentro de la banda "Lu"

Paty Cantú es una de las solistas mexicanas más queridas por el público, sin embargo su carrera comenzó a lado de Mario Sandoval en una banda que fue conocida como "Lu" y que tuvo múltiples éxitos, aunque en 2007 el dueto se desintegró sin dejar rastro y hace unos días, después de años de dudas, la intérprete de "Afortunadamente no eres tú" habló al respecto.

En una entrevista para un canal de YouTube, Paty Cantú reveló que aunque en un inicio ella y Mario Sandoval tenían un relación fraternal que los hacía tener un química sensacional en los escenarios, lo cierto es que fueron conflictos internos los que terminaron por disolver Lu.

De acuerdo con Paty Cantú, los términos en los que ella y Mario Sandoval concluyeron su dueto no fueron los mejores ya que todo se desencadenó en un concierto que Lu ofreció en el Teatro Metropólitan.

Paty Cantú relató que durante dicho concierto ella y Mario Sandoval tuvieron una discusión, en la que él optó por irse del camerino sin dejarla terminar de expresarse, incidente que de hecho fue el origen de un fragmento de la letra de la canción "No fue suficiente", la cual dice “aún así te vas y me quedo hablando sola”.

“Esa canción parece que habla de amor pero no, se refiere a todos esos años que yo aguanté y aguanté pensando ‘en dónde está mi amigo, que llegó a ser como mi hermano’ (refiriéndose a Mario Sandoval), en verdad no fue nada padre, yo estaba muy chavita, tenía 17, 18 años y hay cosas que nunca diré al respecto porque ni siquiera tiene caso, pero aprendí lo que no volvería a vivir”, explicó la ex integrante de Lu.