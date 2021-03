Paty Cantú revela que tuvo un fugaz amor pandémico, ¿quién es el famoso actor?

Paty Cantú reveló que durante la pandemia tuvo un amor fugaz con Josh Radnor, quien da vida a Ted Molden en la serie estadounidense “Cómo conocí a tu madre”.

La cantante Paty Cantú era fan del personaje que hacía el actor Josh Radnor y se conocieron de manera virtual, la relación se fue consolidando hasta que se conocieron de manera física en Los Ángeles.

Josh Radnor es el actor con el que tuvo un romance Paty Cantú. Especial

¿Cómo se conocieron Paty Cantú y Josh Radnor?

“Él tiene como estos newsletters, correos que manda y en los que analiza lo que pasa en el mundo, te recomienda libros, canciones, películas, lo que sea. Me suscribí y cuando empezó la pandemia un día que estaba devastada, era un domingo, estaba triste y de pronto llegó un correo de él para sus suscriptores, lo leí y me sentí mejor. Entonces dije ‘le voy a escribir, le voy a dar las gracias porque me ayudó’, fue sin esperar nada”, compartió Paty Cantú en entrevista con Yordi Rosado.

La intérprete de “Valiente” compartió que el actor Josh Radnor le respondió el correo electrónico y así fue que comenzaron a charlar.

“No había manera que viera mi foto. Me escribió qué bonito lo que escribiste. Empezó la semilla de la idealización. Inició una conversación de la vida, los libros, los poetas. Le conté que también hacía música y le mandé como tres links de videos ‘Valiente”, ‘Cállate’ y una tercera”, rememoró Paty Cantú.

Tras esos correos comenzaron a platicar vía telefónica y se conocieron personalmente en Los Ángeles.

“¿La gente sabía que andaban?”, le preguntó Yordi Rosado y la vocalista respondió: “No, hasta ahorita. Llevábamos meses hablándonos todos los días. Ya nos mandábamos correos tipo ‘tú y yo para siempre’”, expresó.

Sin embargo, actualmente ya no están juntos. “Agradezco mucho su participación en la temporada cuatro de mi vida. No duró mucho, al final se fue a la mierda y a la vez aprendí mucho. Me siento muy diferente”, confesó.

AG