Pati Chapoy tendrá su propia bioserie ¿Cuál es la fecha de estreno?

Pati Chapoy está de manteles largos, no sólo celebra los 25 al aire de “Ventaneando”, sino también porque tendrá su propia serie biográfica.

Así lo reveló la periodista tras el festejo del cuarto de siglo de su programa, en el cual también participaron antiguos conductores como Atala Sarmiento, Jimena La Choco Pérez, Mónica Garza y hasta Pepillo Origel.

“Que hoy estuvieran presentes en vivo o a través de Zoom es una enorme satisfacción porque al final de cuentas todos ellos salieron e hicieron una vida muy importante después de que estuvieron en ‘Ventaneando’. Las relaciones siempre continúan, las especulaciones también, y en una relación de tantos años, pues, hay de todo”, externó.

Respecto a la serie, Chapoy dijo que aún no hay fecha de estreno, pero dijo que el guion está siendo escrito por Rosario Murrieta y Yari González.

“Es un proyecto a largo plazo. Tengo la solicitud de hacerlo, acepté y estamos trabajando. Estamos en pañales y esto se va a llevar no sé cuántos meses y cuántos años”, adelantó

Emotiva, Chapoy señaló que para ella la única meta estando al frente de “Ventaneando” ha sido continuar con el éxito del mismo y disfrutarlo hasta que termine, lo cual no seba cuándo ocurrirá.

“Hasta donde me alcance el tiempo, hasta donde me alcance el karma y eso no lo sé", abundó.