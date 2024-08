Paty Navidad: La cocina no es sólo echarle sal y pimienta

“La cocina no es sólo por echarle sal y pimienta. Es conectar con nuestra esencia a nivel personal, llevar esa energía dirigida, armoniosa, equilibrada, control mental que puede jugar en contra o a favor, saber llevar mucha sazón desde nuestro interior, pero bien equilibrado, bien armonizado. Si uno no controla esa energía, nos pueden jugar en contra los ingredientes también, nos puede quedar supersalado, falto de sal o quemarse”, afirmó la actriz y cantante Patricia Navidad en entrevista con La Razón, luego de ganar la edición 2024 de Top Chef VIP el pasado 29 de julio.

La victoria de la mexicana fue la cosecha no sólo de las arduas horas cocinando en la final, sino del esfuerzo de años, de aprendizaje de diferentes técnicas gastronómicas, de fuerza espiritual y, por supuesto, de heredar la sazón familiar.

“Si lo traes en los genes y si te gusta la cocina, si vas y lo practicas, es lo que sucede, antes estuve en otro programa donde también tuve la oportunidad de poder practicar y fue como una escuela para mí, me trajo mucho crecimiento, aprendizaje, que en Top Chef lo pude poner en práctica”, explicó.

En una reñida competencia junto a David Salomón, El Niño Prodigio y José María Galeano, Paty Navidad cautivó al jurado de chefs conformado por Antonio de Livier, Belén Alonso e Inés Chef Tita Páez, con un menú que resaltaba la cocina mexicana y la innovación gastronómica, finalizando con un postre al que llamó Ave Fénix, que recuerda el proceso de renacer desde las dificultades, tal como ella lo ha hecho varias veces durante su vida, lo que le ha permitido un importante crecimiento profesional y personal.

La sinaloense afirmó que no sólo ganó el título de Top Chef VIP y los 200 mil dólares en efectivo, sino la oportunidad de representar a las mujeres mexicanas a nivel internacional y la riqueza gastronómica del país.

“Traigo la sazón y el sabor de mi madre, de mi familia y de México, donde tenemos una gastronomía maravillosa, también en mi tierra Sinaloa tenemos de todo, mariscos, carne, pollo, salsas. Cada estado es como un país muy rico en gastronomía”, dijo.

Además, recordará con mucho cariño momentos como cuando en el episodio 55 del programa se reencontró con la chef Betty Vázquez, también mexicana, una mujer a la que quiere mucho y a quien le tiene agradecimiento por ayudarle a salir de un momento difícil de su carrera artística.

“Recibimos a la chef Betty y me dio ese abrazo que rápidamente me conectó con vivencias que tengo con ella de otro programa, donde no sólo fue una extraordinaria maestra en la cocina sino fue una mujer solidaria, generosa y a quien llevo en mi corazón. Fue algo bellísimo ese momento, que no pude parar de llorar y creo que así lo sintió también el público, esa conexión hermosa con otra mujer que ha sido muy solidaria conmigo en momentos difíciles”, compartió conmovida.

Y desde luego, al estar lejos de suelo mexicano, Paty Navidad pudo reencontrarse con la cultura del país gracias a la música, cantando “Los Laureles”, vestida con un traje de charro color negro, además de evocar a sus raíces en la cocina con los platos que presentaba al jurado.

“Canté en esas bodas donde cocinamos para los novios, estaban ahí la mayoría de mis compañeros alrededor mío y yo cantando en otro país, con música mexicana, con ese mariachi, con esa pasión que todos teníamos de haber cocinado, pero también de estar celebrando algo bonito. Pude transmitir a través de la música. Fue un momento increíble, único y maravilloso”, rememoró con alegría Paty Navidad.

Otro momento especial para la ganadora, fue la reconciliación de Alicia Machado y José Luis Rodríguez (El Puma), luego de su pelea entre gritos y ofensas. “Se dieron ese abrazo El Puma y Alicia, a mí me llenó de emoción (...) porque creo que eso es lo que debemos hacer todos los seres humanos en la vida, reconciliaciones con nosotros mismos, con los demás, perdonar, soltar, liberarnos y ser felices”, recordó la actriz.