A través de redes sociales ya circulan imágenes de Paul McCartney en la Ciudad de México, pues el músico británico brindará un concierto en la capital mexicana. En el video se puede ver cómo es que un fan consigue chocar su mano con el exbeatle.

El legendario Paul McCartney anunció su muy esperado GOT BACK Tour, listo para llegar a la Ciudad de México con un increíble concierto en el emblemático Foro Sol, la primera fecha mexicana en seis años. El show está programado para mañana, 14 de noviembre, cuando los fans podrán vivir una experiencia inolvidable junto al músico británico y su banda en vivo, quienes prometen ofrecer un espectáculo único.

El GOT BACK Tour comenzó el 28 de abril de 2022 en Spokane, Washington, con increíble éxito, cautivando al público en un recorrido de 13 ciudades alrededor de los Estados Unidos.

La llegada del músico británico a la Ciudad de México fue registrado por seguidores del músico, quienes eufóricos le hicieron saber al exbeatle el cariño que el público mexicano siente por él.

Paul McCartney ya en México!!! 🇲🇽

Fan lo logra saludar de mano 🙌 pic.twitter.com/JVseHHxhyz — Mil Usos Rock (@MilUsosRock) November 14, 2023

El nuevo tema de The Beatles

A través de su canal de Youtube, la legendaria banda británica The Beatles lanzó una nueva melodía que está desconcertando a propios y extraños. El cortometraje dura apenas 12 minutos y es titulado "Now And Then -The Last Beatles Song". Fue escrito y dirigido por Oliver Murray y cuenta con imágenes exclusivas, además de comentarios de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

"Allí estaba, la voz de John, clara como el cristal. Es bastante emotivo. Y todos tocamos acompañándola, es una canción genuina de los Beatles. En 2023, seguir trabajando en la música de los Beatles y a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, es algo muy emocionante", dijo Paul McCartney durante el clip.

Posible Setlist del concierto de Paul McCartney

Can't Buy Me Love

Junior's Farm

Letting Go

She's a Woman

Got to Get You Into My Life

Come On to Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let 'Em InMy Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen a Face

In Spite of All the Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

New

Lady Madonna

Fuh You

You Never Give Me Your Money

She Came in Through the Bathroom Window

Jet

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band on the RunGet Back

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

I've Got a Feeling

Birthday

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)

Helter Skelter

Golden Slumbers

Carry That Weight

The End

