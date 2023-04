Payaso explota porque niños prefieren a Peso Pluma y no a Cepillín: "Pobreza mental"

Peso Pluma es el artista del momento, el más escuchado en Spotify a nivel mundial y también es el favorito de los niños, sin embargo, no todos están felices por los logros del joven cantante mexicano.

Payaso arremete contra Peso Pluma

El payaso Tinaquito Cunduacan se lanzó contra Peso Pluma porque dice que los niños prefieren la música del cantante que la de Cepillín.

A través de sus redes sociales, el payaso contó que fue a una fiesta en la que lo contrataron y él pensó que a los niños les gusta todavía la música de Cepillín, pero se llevó la sorpresa de que los menores de ahora son grandes fans de Peso Pluma.

“Estuve trabajando hace días en una fiesta infantil yo muy alegre con mis canciones de Cepillín y los niños me piden canciones de Peso Pluma y yo no entendí, les pregunté: '¿qué es eso?', se rieron de mí les dije... ‘Disculpen mi ignorancia’”, escribió el payaso en la publicación.

Payaso explota contra Peso Pluma Foto: Especial

El payaso señaló que tuvo que buscar la música de Peso Pluma y fue ahí donde descubrió que el cantante “no es un artista”.

“Sinceramente me doy cuenta de la pobreza mental que los niños se están llevando a su cabeza, tristemente se están cultivando con acciones, canciones, imágenes, lenguajes, etc., todo totalmente fuera de valores que una verdadera familia debe mantener”, mencionó.

El payaso se disculpó y pidió a la gente no sentirse ofendida con su comentario. “si viajamos al tiempo y recordamos nuestra niñez, no me dejarán mentir en que muchos fuimos afortunados”, concluyó su mensaje.